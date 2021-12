Giro Italia Ciclocross, il GP Caroli Hotels domenica a Gallipoli nel nome di Romano Scotti 15/12/2021 GALLIPOLI (LE) – Il Giro d’Italia Ciclocross lancia la volata conclusiva della 13esima edizione e lo fa con un appuntamento doppiamente simbolico: dopo la tappa di Mattinata dello scorso 28 novembre, la carovana rosa è infatti rimasta in Puglia.



L’ASD Romano Scotti riserva tutta per sé l’organizzazione dell’appuntamento numero 6 di questa scoppiettante edizione del GIC: in piena atmosfera natalizia, la Corsa Rosa tornerà in questo fine settimana a far capolino a Gallipoli, in casa Caroli Hotels Ecoresort Le Sirenè, su uno dei più spettacolari tracciati della storia recente del Giro con ID Fattore K 160066 e iscrizioni per i master disponibili su iscrizioni@ciclocrossroma.it. 3° Trofeo Caroli Hotels e 13° Memorial Romano Scotti: si chiama così la tappa salentina in puro stile Koksijde, per restare in tema di Coppa del Mondo, che porta i girini crossisti sulle cristalline spiagge del mar Jonio e poi li catapulta nel difficile e variegato approccio alla pineta e alle dune di macchia mediterranea anche nel cuore del Parco Regionale Torre di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo.



La festa del ciclocross salentino porterà il ritmo a suon di pizzica, a patto di riuscire a restare sempre in sella su un tracciato così multiforme. E poi ci sarà giusto il tempo di dare un morso al panettone perché il 30 dicembre sarà già il momento dello sprint conclusivo a Ferentino.