Bari Grande successo per l’evento regionale dedicato ai concorsi di progettazione per le prossime residenze studentesche 15/12/2021 Grande successo per l’evento regionale dedicato ai concorsi di progettazione per le prossime residenze studentesche della Puglia



Esperti, tecnici, istituzioni, accademici per discutere dei nuovi modelli di housing universitario

“Un grande momento di approfondimento dedicato al tema dell’housing universitario e ai cinque concorsi di progettazione che Regione Puglia sta lanciando per realizzare le prossime residenze studentesche urbane, nell’ambito del progetto regionale “Puglia Regione Universitaria” ha commentato l’assessore regionale Sebastiano Leo che ha aggiunto “Siamo nel pieno di un’importante sperimentazione lanciata dall’amministrazione regionale che punta al recupero di alcuni edifici storici e la rifunzionalizzazione di altri edifici pubblici, trasformandoli in spazi a disposizione delle comunità studentesche e degli studenti cittadini delle nostre città universitarie, attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione aperti ad architetti, ingegneri, professionisti di tutta Italia. Si tratta di un’operazione importante che avrà un grande impatto sulle città universitarie della Puglia in termini di rigenerazione urbana, per questo non potevamo che scegliere lo strumento del concorso di progettazione per garantire elevati livelli di qualità dei progetti, anche alla luce della bellissima esperienza appena conclusa con i concorsi di progettazione per i primi Poli per l’Infanzia della Puglia.



Il successo di quella iniziativa, che ha portato la qualità della progettazione degli spazi educativi per lo Zerosei ai massimi livelli tanto da aver ricevuto anche il plauso del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con apposita lettera inviataci nelle scorse settimane, ci ha incoraggiato nuovamente ad affidarci allo strumento del concorso di progettazione, in questo caso per immaginare le prossime residenze universitarie della Puglia.”



Si è tenuto questo pomeriggio all’interno della Casa dello Studente A. Fraccacreta di “Progettare residenze universitarie innovative” l’evento regionale dedicato alla presentazione delle linee guida dei cinque concorsi di progettazione della Regione Puglia. È stata anche l’occasione per fare il punto con esperti, tecnici ed istituzioni sui nuovi modelli di housing universitario e sulle politiche regionale e nazionali in materia.



Dopo la pubblicazione dei primi due concorsi di progettazione, dedicati rispettivamente all’ex Caserma Cimarrusti di Lecce e all’ex Brefotrofio Palazzo Frisini di Taranto, sono in procinto di essere banditi nelle prossime settimane anche gli altri tre concorsi rivolti a immobili di Brindisi Bari e Foggia. I concorsi, promossi dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia attraverso un accordo con le Agenzie regionali per il Diritto allo studio (ADISU-ente banditore) e per la progettazione (ASSET) sono propedeutici alla candidatura al V Bando della L 338/2000, che prevede il cofinanziamento per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie.



Banditi con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti che ha fornito gratuitamente la piattaforma per le candidature, i concorsi saranno articolati in due gradi: nel primo grado i partecipanti dovranno elaborare un’idea progettuale, le migliori cinque proposte saranno ammesse al secondo grado per essere sviluppate, nel rispetto degli standard dimensionali e qualitativi e completi di tutti servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alle attività culturali e ricreative. La partecipazione è aperta a gruppi di progettazione costituiti da architetti, ingegneri e altri professionisti per le attività correlate. La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice, che sarà candidata al V bando della L. 338/2000.



Oltre all’assessore regionale Sebastiano Leo in collegamento, sono intervenuti, tra gli altri, la Direttrice del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro, Silvia Pellegrini, il Presidente ADISU, Alessandro Cataldo, il Direttore Generale di ASSET, Elio Sannicandro, Alessandro Balducci e Nicola Martinelli del Centro Studi Urb@nit, soggetto che sta coordinando la ricerca scientifica all’interno del progetto Puglia Regione Universitaria, Giuseppe Catalano, membro della Commissione L 338/200, Adolfo Baratta, Professore del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, i Presidenti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri.