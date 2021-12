Al Via la 23 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi Virtual Tour” 16/12/2021 Al Via la 23 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi Virtual Tour”



Il Presepe, simbolo religioso del natale, è al centro delle nostre attenzioni che in questo anno 2021 ancora travagliato dalla Pandemia da covid-19, al centro della nostra attenzione rimane il presepe che permette di riscoprire i valori della tradizione e ci trasmette infinite emozioni. Ognuno di noi ha un presepe in casa, ognuno di noi ha il piacere di crearne uno con la propria famiglia, ci tieni uniti e ci regala momenti che non dimenticheremo mai, anche nel Natale vogliamo scoprire le tradizioni del Presepe, anche leggendo la Lettera apostolica "Admirabile signum" di Papa Francesco dedicata al Presepio sull'importanza del presepe e sul suo significato, anche nei tempi di oggi molto difficili. In questa edizione è dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi nella preparazione degli 800 anni dal Primo Presepio a Greggio 1223-2023 nel messaggio del Natale 1223 dove il Poverello d’Assisi San Francesco rievocò il Primo Presepe Vivente.



Per tutti noi il presepio è speciale, è unico per chi lo crea, è indispensabile, è ARTE. Si proprio così, è arte che comunica, che esprime un messaggio, ed è quello che la mostra Canosapresepi Virtual Tour in questo versione virtuale vuole trasmettere i valori del Santo Natale, in questo tempo speciale di varie restrizioni, per un atmosfera come a Betlemme.

Nella 23 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “ CanosaPresepi Virtual Tour “, quest’anno non si potrà visitare all'interno del Palazzo De Muro Fiocco, anche per i dovuti disposizioni governative. Potrai visitare l’Esposizione di Presepi Artigianali e Artistici, utilizzando il web potrai visitare la Mostra, andando alla pagina web ufficiale: http://www.canosapresepi.it/canosapresepi-virtual-tour/, potrai visitarci e vedere tante opere presepiali presenti in questa Mostra Virtuale fino al 6 Gennaio 2022, un po’ distanti ma vicini al prossimo Santo Natale.



In questa 23 edizione 2021, ringraziamo i tanti partecipanti artigiani ed artisti provenienti dalla nostra città di Canosa Puglia, dalla Puglia e tutta l’Italia, che hanno fatto conoscere le proprie realizzazioni presepiali, per non perdere viva la tradizione del Natale.

Vi salutiamo e aspettiamo per visitare in modo virtuale tutto il mondo dell’arte presepiale, nel impegnarci a lavorare con entusiasmo, che sarà la più bella di sempre!