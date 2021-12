DOMANI PRESSO IL CONSORZIO ASI DI BARI IL RECRUITING DAY DI PORTA FUTURO PER ROBOZE 16/12/2021 DOMANI PRESSO IL CONSORZIO ASI DI BARI

Domani, venerdì 17 dicembre, dalle ore 9 alle 13, negli spazi del Consorzio ASI di Bari, si terrà il primo recruiting day in Puglia della Roboze, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di stampanti 3D, a cura del job centre del Comune di Bari Porta Futuro.



Roboze è una realtà italo-americana con HQ a Bari e Houston: progetta e produce le stampanti 3D più accurate del mondo che realizzano parti con super polimeri e materiali compositi in sostituzione dei metalli. L’obiettivo principale è quello di plasmare un nuovo paradigma nella produzione digitale, il Roboze Distributed Manufacturing, che connette la domanda con l’offerta, creando un modello di produzione distribuita, che riporta il valore della produzione vicino al punto di utilizzo evitando sprechi, dematerializzando magazzini con gemelli digitali, riducendo le spedizioni e le emissioni di CO2.



Il player informatico si è quindi rivolto a Porta Futuro per ricercare figure tecniche e ingegneristiche da inserire nel proprio HQ di Bari.



Le posizioni aperte sono le seguenti:

• Polymerist - https://rebrand.ly/polymerist

• R&D Mechanical Engineer - https://rebrand.ly/red-mechanical-engineer

• Application Engineer - https://rebrand.ly/application-engineer

• Mechanical Engineer (FEM/CFD Expert) - https://rebrand.ly/mechanical-engineer

• Mechanical Engineer - https://rebrand.ly/mechanical-engineer-16

• Electrical Automation - https://rebrand.ly/electrical-automation

• Materials Engineer (AFP) - https://rebrand.ly/material-engineer

• Software Engineer - https://rebrand.ly/software-engineer

• Field Service Engineer - https://rebrand.ly/field-service-engineer

• Digital Production Technician - https://rebrand.ly/digital-production-technician.



Le selezioni si svolgeranno attraverso uno speed date di 10 minuti con gli esperti HR dell’azienda.