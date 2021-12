Foggia - 23° congresso di Otorinolaringoiatria 16/12/2021 Si è svolto presso l’auditorium Trecca dell’Ordine dei Medici di Foggia il 23° Congresso del Gruppo Appulo-lucano di Otorinolaringoiatria (GAO) la cui presidenza è stata affidata dal dicembre 2019 al Prof. Michele Cassano, Direttore della Cattedra ed Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Riuniti di Foggia.



Ai lavori congressuali hanno partecipato tutti i Direttori delle U.O. di Puglia e Basilicata oltre ai Docenti delle Università pugliesi e a molti medici specialisti e specializzandi per discutere sulle nuove tecnologie nella chirurgia otorinolaringoiatrica, sull’utilizzo dei nuovi farmaci biologici nel trattamento della poliposi nasale e sulle nuove tendenze in tema di trattamento delle otiti e delle complicanze ascessuali orofaringee e del collo. Hanno portato il loro contributo sulle tematiche in discussione anche ospiti di alto valore scientifico provenienti da altre Regioni presenti all’evento.



“E’ stata la prima grande occasione per riunire tutti gli otorini delle due regioni finalmente in presenza, dopo che il Covid ci aveva un po’ allontanati. - dichiara il Presidente degli Otorinolaringoiatri pugliesi e lucani Prof. Michele Cassano.



Vivo è stato il dibattito scientifico che si è creato in tutte le tavole rotonde del congresso. L’evento ha testimoniato ancora una volta il ruolo attivo del Policlinico Riuniti di Foggia nel panorama scientifico pugliese.”