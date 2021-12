Bari - Cybersecurity - conferenza internazionale 16/12/2021 Dal semplice phishing alle vere e proprie armi cibernetiche utilizzate da organizzazioni criminali internazionali, agli attacchi al settore della finanza, allo spionaggio industriale. Quello della Cybersecurity è un tema che riguarda tutti dai semplici cittadini, alle aziende, agli enti pubblici, agli Stati. Sono i temi affrontati nella International Conference “Cybersecurity for Digital Information” che si è svolta a Bari nella sede del Terminal crociere, organizzata dall’Università degli Studi di Bari, dal Jerusalem Institute for Strategy and Security in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. Aziende, studiosi, esperti, italiani e israeliani per un confronto a tutto campo sui temi della sicurezza informatica.



«Le best practices devono entrare all’interno di ogni organizzazione – ha sottolineato il direttore dell’agenzia nazionale italiana della Cybersecurity Roberto Baldoni – la Cybersecurity è un insieme di pratiche tecnologiche e organizzative, fondamentale è la gestione dei rischi, ma anche il rapporto fra pubblico e privato e la formazione». Il numero uno della Cybersecurity israeliana, Yigal Unna ha parlato della via israeliana alla sicurezza informatica. Una piramide che vede tre livelli, quello più alto che riguarda 40 infrastrutture critiche (acqua, banca centrale ecc.), il secondo livello che abbraccia 300 servizi essenziali ma non critici come gli ospedali e le banche e il livello più basso che riguarda tutti gli altri, compresi i singoli utenti.



«Le armi cibernetiche – ha detto Unna – fatte solo di numeri e lettere possono essere più dannose di 10 Hiroshima. Occorre difendersi. Bisogna lavorare sulla prevenzione del danno, sulla robustezza del mercato, sulla resilienza sistemica e sulla difesa nazionale». Fondamentale è la cultura, la ricerca e la formazione a tutti i livelli. «Abbiano nella nostra Università – ha dichiarato il professor Pirlo, organizzatore dell’evento e delegato della Terza Missione dell’Università di Bari- 62 insegnamenti trasversali, ci sono conoscenze che indipendentemente dal corso di laurea, riteniamo fondamentali per creare sensibilità verso determinate tematiche. La transizione non è più solo tecnologia ma competenze. La tecnologia la abbiamo ma rischiano che nessuno la utilizzi in maniera corretta. L’innovazione non ci aspetta. Esistono realtà che sul territorio pugliesi possono disegnare il futuro della nostra regione e nel sud. Dobbiamo essere in grado di mettere a sistema le competenze, fare piattaforme comuni. Il futuro si realizza tutti quanti insieme».



Al convegno sono intervenuti fra gli altri il prefetto Antonia Bellomo, il senatore Michele Boccardi, il presidente dell’Autorità Portuale Ugo Patroni Griffi, la dirigente del Dipartimento dello sviluppo economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, Salvatore Latronico, presidente del distretto pugliese IT, Gabi Siboni professore del Jerusalem Institute for Strategy and Security, Annita Larissa Sciacovelli docente di Diritto Internazionale specialista in Cybersecurity, Paolo Prinetto, direttore del CINI Cybersecurity Laboratory, Sabino Caporusso della BVTech e Domenico Raguseo di Exprivia.