Brindisi - RICONOSCIMENTO DI “AMBASCIATORE UNISALENTO” ALL’ALLENATORE DI PALLACANESTRO FRANK VITUCCI 17/12/2021 RICONOSCIMENTO DI “AMBASCIATORE UNISALENTO” ALL’ALLENATORE DI PALLACANESTRO FRANK VITUCCI

IL 20 DICEMBRE 2021 A BRINDISI LA CERIMONIA DI CONFERIMENTO



L’allenatore di pallacanestro Frank Vitucci “Ambasciatore dell’Università del Salento”: la cerimonia di conferimento è in programma lunedì 20 dicembre 2021 a Brindisi, alle ore 15.30 nella sala conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna.



Il riconoscimento “Ambasciatore dell’Università del Salento” è stato pensato dall’Ateneo con un doppio scopo: da un lato, UniSalento segnala così personalità attive nell’impresa, nella ricerca e nella cultura che hanno fatto dell’eccellenza, dell’innovatività e dell’internazionalizzazione le chiavi del loro impegno quotidiano, capace di valorizzare e promuovere competenze umane e risorse materiali; dall’altro, compito degli “Ambasciatori” è favorire la conoscenza dell’Università del Salento e delle sue iniziative presso Istituzioni, Enti e organizzazioni interessati a forme di collaborazione e contatto con l’Ateneo.



Di iniziativa del Rettore Fabio Pollice e approvata dal Senato accademico, la nomina di Frank Vitucci ha inteso valorizzarne il ruolo nel contesto delle sempre più numerose attività d’Ateneo in ambito sportivo. Apprezzato allenatore di pallacanestro a livello nazionale, nell’anno accademico 2020/2021 Vitucci è infatti entrato a far parte degli “esperti” del corso di laurea in “Diritto e management dello sport” conducendo seminari e partecipando a diverse iniziative istituzionali. Vitucci ha inoltre partecipato a numerosi incontri di orientamento promossi dal corso di laurea in “Scienze motorie e dello sport”, come testimonial ideale del connubio tra studio e preparazione fisica.



Alla cerimonia di conferimento del riconoscimento prenderanno parte anche il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante e i Direttori dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche Luigi Melica e di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali Ludovico Valli.



Francesco “Frank” Vitucci, nato a Venezia nel ‘63, durante il corso della carriera ha allenato le squadre di pallacanestro di Venezia, Imola, Scafati, Avellino, Varese e Torino e attualmente è alla guida della Happy Casa Brindisi (contratto fino al 2022). Laureato in Scienze politiche all’Università di Padova con una tesi in materia di storia economica e specializzato presso lo stesso Ateneo in commercio internazionale, ha raggiunto di recente il traguardo delle 250 vittorie in Serie A. Nel 2013 ha vinto il premio come miglior allenatore della Serie A; nel 2019 - su segnalazione della Fip Veneto, e su approvazione della Fip Nazionale - ha ricevuto il riconoscimento di “Allenatore Benemerito” per il lavoro sviluppato nel corso degli anni per l’immagine della Pallacanestro e della Categoria; nel 2020 il CONI gli ha riconosciuto la palma d’argento per meriti tecnici e sportivi; nel 2021 è stato premiato nell’ambito degli LBA Awards come miglior allenatore della stagione regolare del campionato di Serie A.