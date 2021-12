Andria Bike ancora a gonfie vele nel ciclocross a Palazzo San Gervasio 17/12/2021 È stato il Trofeo Re Manfredi, a Palazzo San Gervasio in Basilicata, a regalare ulteriori soddisfazioni all’Andria Bike nel ciclocross, risultando la terza società più numerosa al via della quinta prova del Mediterraneo Cross con 12 atleti.



Ancora una volta Simone Massaro ha lottato con i migliori e si è aggiudicato il secondo posto tra gli allievi di secondo anno.



Secondo gradino del podio per Silvia Leonetti tra le G6 donne mentre per la stessa categoria tra i maschi si sono fatti notare Alessandro Lamesta (quinto), Mattia Figliolia (nono) e Davide Matera (tredicesimo).



A coronare l’ottimo comportamento di squadra anche i piazzamenti di Gianluca Lapi (quarto), Raffaele Cascione (quinto), Giuseppe Fornelli (settimo), Ivan Marco Bisanti (dodicesimo) tra gli allievi primo anno, Antonio Regano (decimo) tra gli allievi secondo anno, Mirella Piarulli (quinta) tra le esordienti donne e Michele Saccotelli (17.mo) tra gli esordienti.



Atleti carichi e in forma per le prossime sfide che li attendono tra il Giro d’Italia Ciclocross e il Campionato Italiano passando per il Mediterraneo Cross, circuito che li vede ancora protagonisti con Raffaele Cascione e Simone Massaro, rispettivamente leader tra gli esordienti e gli allievi secondo anno.