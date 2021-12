Fabio Montinaro č stato eletto Presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Lecce per il quadriennio 2021/25 18/12/2021 Fabio Montinaro, legale rappresentante della Sud Gas Srl, è stato eletto all’unanimità presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Lecce per il quadriennio 2021/2025. 57 anni, coniugato, tre figli, l’imprenditore vanta una trentennale esperienza confindustriale, avendo già fatto parte del Gruppo Giovani e avendo ricoperto numerosi incarichi a livello territoriale e regionale, in qualità di componente e/o delegato in Commissioni specifiche del settore.



L’Assemblea ha eletto come vice presidente e delegato al Consiglio generale Gabriele Greco – Leadri Srl e delegato al Comitato Piccola Industria Marco Montinaro – Servizi Pubblici Ambientali Spa.

Componenti del Consiglio di Sezione, insieme al presidente e al vice presidente sono: Eusebio Mariano di Cm Recuperi Srl; Vittorio Visconti di Ecosistemi srl e Alessio Tundo di Tundo Srl.



Il neo presidente Montinaro, in apertura del suo intervento, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli e, soprattutto, il presidente uscente Mario Montinaro per l’impegno e gli sforzi profusi nella Sezione in questi anni, pregandolo di continuare a collaborare per la crescita associativa, mettendo a disposizione la sua inestimabile esperienza. Ha poi illustrato i punti cardine del programma che partirà già da lunedì dal nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e dall’analisi dell’approvando Piano per quelli speciali. “L’obiettivo - dice Fabio Montinaro - è portare le imprese del settore a rivendicare un ruolo nella pianificazione, poiché gli enti territoriali competenti (su tutti la Regione) non glielo hanno mai riconosciuto, interloquendo, di fatto, raramente con chi ogni giorno si scontra con le problematiche reali dei cittadini e delle imprese in materia di transizione ecologica. Il confronto pubblico – privato, invece, appare quanto mai urgente, per consentire l’introduzione dell’innovazione necessaria a superare le sfide che il comparto deve affrontare prioritariamente e con esso il territorio tutto”.



Il presidente Montinaro si è concentrato sull’attività di marketing associativo: “è necessario coinvolgere nell’attività associativa le tante imprese presenti sul territorio, poiché solo così potremo raggiungere una massa critica importante da far valere nell’azione di lobby per il settore. Dal confronto coi colleghi nasceranno certamente ulteriori spunti per sviluppare le iniziative della Sezione”.





Il presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne, che ha partecipato all'incontro, ha prioritariamente ringraziato il presidente uscente Mario Montinaro, decano dell’Associazione, figura di spicco dell’imprenditoria salentina, che invita a seguire le attività della Sezione e più in generale di Confindustria Lecce. Delle Donne ha rivolto quindi gli auguri di buon lavoro a Fabio Montinaro, che raccoglie un testimone importante in un settore strategico per l’economia del Salento e, soprattutto, per la competitività e l’attrattività territoriali: “il decoro urbano e la corretta gestione dei rifiuti industriali e domestici sono fattori di contesto determinanti per qualunque territorio che aspiri a diventare sempre più meta ambita dal punto di vista turistico, nonché sede di importanti investimenti imprenditoriali. Il neo presidente in questo dovrà interfacciarsi con le Istituzioni ai diversi livelli per consentire un approccio efficiente ed efficace alla transizione ecologica del territorio, puntando allo sviluppo di una economia sempre più green”.