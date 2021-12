REGIONE PUGLIA, PRIMO ENTE PUBBLICO LOCALE AD ESSERE ACCREDITATO QUALE ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO C. 18/12/2021 LUNEDÌ I RAPPRESENTANTI DI ACCREDIA CONSEGNANO IL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO AL PRESIDENTE EMILIANO



Il direttore generale di ACCREDIA, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo Italiano in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, consegnerà al Presidente Michele Emiliano il prestigioso certificato che riconosce la Regione Puglia quale organismo di ispezione di Tipo C in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Infatti lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 15.00, nella Presidenza della Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro 33 (sala Di Jeso, 1° piano), si svolgerà la consegna del certificato con cui Accredia attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi che operano in ambito di valutazione della conformità.

L’incontro sarà aperto alla stampa.

Gli organismi di ispezione effettuano valutazioni di progetti o di processi produttivi con l’obiettivo di fornire informazioni riguardo alla conformità degli elementi sottoposti ad ispezione rispetto a regolamenti, norme, specifiche tecniche, schemi contrattuali, esercitando il giudizio professionale con chiarezza e imparzialità in modo da garantire la qualità e il buon esito delle conseguenti attività (approvazione di progetti, appalto ed esecuzione di opere pubbliche, sviluppo di processi produttivi). Un organismo di ispezione è responsabile delle proprie attività di ispezione e non consente, con specifiche misure di tutela, che condizionamenti di qualsiasi natura possano influenzarne l’imparzialità.

In particolare un Organismo di ispezione accreditato secondo i requisiti di Tipo C da ACCREDIA può svolgre il proprio compito ispettivo nei confronti della propria organizzazione (Dipartimenti e Uffici della Regione Puglia) ma anche nei confronti di ogni altro Ente o organizzazione. In questo momento la Regione Puglia risulta l’unico ente locale in Italia certificato, secondo le norme europee ed italiane, per effettuare ispezioni e controlli di progetti, opere pubbliche o più in generale di componenti progettati, fabbricati, forniture, installazioni, realizzati o utilizzati da qualsiasi pubblica amministrazione italiana o da qualsiasi altra organizzazione anche privata.

Con Legge regionale 41/2017 la Regione Puglia procedeva all’istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio ASSET assegnando ad essa, tra i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, quello di supportare la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti come previsto dal Codice dei contratti pubblici nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento.

A tal fine nel 2020, dopo una complessa fase di organizzazione funzionale ed operativa l’ASSET costituiva l’Area tecnica “Organismo di valutazione della conformità – CAB”, struttura tecnica separata indipendente e identificabile dell’organizzazione al fine di operare sotto accreditamento per le valutazioni di conformità.

A novembre 2021, dopo una necessaria fase di applicazione e di sperimentazione della propria operatività e una continua interlocuzione con ACCREDIA, si è conclusa positivamente l’attività di audit del sistema di gestione di ASSET.CAB al fine dell’accreditamento.

Ad oggi la Regione Puglia tramite l’Area tecnica “organismo di valutazione della conformità CAB” di ASSET può procedere a verifiche preventive della progettazione delle opere finalizzate ad accertare che le soluzioni progettuali proposte siano appaltabili, che vi siano i presupposti per la durabilità delle opere nel tempo, che sia minimizzato il rischio di introduzioni di varianti e di contenzioso, che le opere possano essere ultimate entro i termini previsti, che vi siano le condizioni di sicurezza sia per le maestranze in fase di realizzazione che dell’utenza in fase di esercizio e che i prezzi delle opere siano adeguati. Tutti questi temi risultano particolarmente utili e strategici in questo momento in cui le pubbliche Amministrazioni italiane devono affrontare la sfida del PNRR con un numero notevole di interventi da eseguire in tempi certi e prestabiliti normativamente.

Ulteriori sviluppi sono già in fase di progettazione e l’Area tecnica “organismo di valutazione della conformità CAB” di ASSET consentirà nei prossimi mesi alla Regione Puglia di operare sotto accreditamento anche in ambito di Alta sorveglianza di cantiere, di Monitoraggio delle infrastrutture e di Valutazione delle competenze del personale operanti in specifici ambiti professionali che richiedono opportune e specifiche regolamentazioni.