22 dicembre - “Dante è connesso”, Daniela Baldassarra fa tappa a Grottaglie (Taranto) 22/12/2021 a Grottaglie

Dopo il grande successo dello spettacolo a Taranto, l’associazione Alzàia Onlus ha organizzato una replica al Teatro Monticello della città delle ceramiche. Appuntamento il 22 dicembre alle 20.30





Prosegue il tour di Daniela Baldassarra, così come il connubio tra l’attrice barese e l’associazione Alzàia Onlus che, dopo il grande successo della data di ottobre a Taranto, ha organizzato una replica dello spettacolo “Dante è connesso” a Grottaglie. La serata si terrà mercoledì 22 dicembre, alle 20.30 al Teatro Monticello (via K. Marx, 1). L’ingresso è libero (previa presentazione del Green Pass), ma la prenotazione è obbligatoria al numero 340.1086557. Prima dell’inizio dello spettacolo, interverrà l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Grottaglie Marianna Annicchiarico.



In occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, l’autrice e attrice Daniela Baldassarra sta portando in scena il monologo a lui dedicato che è un excursus letterario, ma soprattutto una lezione semiseria, sulle differenze di genere e sulle dinamiche della violenza di genere, attraverso un viaggio che parte da La Divina Commedia per attraversare la Bibbia e alcuni celebri romanzi della nostra cultura classica.



L'evento è realizzato dall’associazione Alzàia Onlus ETS, che gestisce gli Sportelli Antiviolenza dell’Ambito Territoriale n. 6, attraverso i finanziamenti della Regione Puglia (nota regionale 813/2020).





DANIELA BALDASSARRA

Scrittrice e monologhista, esperta in tematiche di genere. I diritti civili e i diritti umani, il rispetto per ogni diversità e l’attenzione nei confronti dell’universo femminile, la solidarietà, l’ascolto, la sospensione del giudizio. Con ironia, con empatia, con il sorriso o con lacrime di riflessione, Daniela Baldassarra in questo ultimo anno ha portato la Puglia in vetta ai premi nazionali. All'inizio del 2021 ha vinto il Premio Nazionale intitolato al grande Maestro siciliano Andrea Camilleri, tra i più famosi e amati scrittori degli ultimi venti anni. La sua opera, una lettera sul delicato tema dell’Alzheimer, ha convinto la giuria e sbaragliato la concorrenza. Questa stessa opera è stata premiata anche in Campidoglio. Sempre in prima linea nel sociale, nel 2020 è stata anche tra i vincitori del premio dedicato a Pier Paolo Pasolini con un toccante lavoro sul controverso tema della gravidanza post stupro. Questa estate la Sicilia ha voluto onorare Daniela Baldassarra per il suo impegno contro la violenza di genere. Artista spesso contestata per la sua audacia e per l’impertinente modernità, penna incisiva e commovente, graffiante donna di teatro, considerata dalla critica l’erede di Franca Rame, riesce sempre a lasciare un segno del passaggio della sua arte stimolando importanti ragionamenti. Dal 2014 è costantemente in scena con i suoi monologhi comici: “Zero a Zero”, “Nei nostri panni”, “Paolo & Francesca ipotesi semiseria”, “La principessa scalza”, “Dio c’è” e l'ultimo monologo "Dante è connesso". I suoi lavori accendono i riflettori sul tema della violenza, non intesa solo come violenza sessuale, ma scandagliata e raccontata in tutte le sue molteplici sfaccettature.



ASSOCIAZIONE ALZAIA ONLUS ETS

Alzàia Onlus ETS è una associazione nata nel 2007 al fine di accogliere e supportare in maniera concreta le donne che subiscono violenza. Da anni è impegnata a contrastare ogni forma di maltrattamento di genere attraverso la promozione di attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne e sui minori, supportando le donne vittime di violenza sul territorio di Taranto, Manduria e Grottaglie mediante la presenza di Centri Antiviolenza e Sportelli. Alle donne che si rivolgono alle sue sedi offre in maniera completamente gratuita: accoglienza telefonica e diretta, sostegno psicologico, sostegno legale e sociale, inserimento e accompagnamento nell’ambito lavorativo.