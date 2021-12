“COPPA DEI CAMPIONI” 4° ed. 2022 Trofeo Italia Yachts 19/12/2021 “COPPA DEI CAMPIONI” 4° ed. 2022

Trofeo Italia Yachts



CAMPIONATO ZONALE D’ALTURA 28° ed. 2022

Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo



LNI Monopoli asd 1990

Cala Ponte - Polignano 1- 3 Aprile 2022



Dopo un’edizione 2021, seppur di successo, a forte restrizione di eventi sociali per la pandemia ancora incombente, abbiamo il piacere di annunciare che nei giorni 1-3 Aprile 2022 si terrà la quarta edizione della regata “COPPA DEI CAMPIONI”, valida ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2022 – UVAI, nonché di Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2022 e la 28^ edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Monopoli asd.



La scelta della LNI di Monopoli asd per la più importante manifestazione di Vela d’Altura dell’Ottava Zona FIV-Puglia è avvenuta sulla base del suo costante impegno degli ultimi trent’anni e sulla scia dei successi sportivi dei suoi atleti. La forza della LNI è data dalle competenze dei suoi giovani entusiasti dirigenti e tecnici e dalle loro capacità nel gestire manifestazioni sportive complesse.



La collaborazione tecnica del Marina CALA PONTE di Polignano a Mare, la sua centralità geografica, in una regione molto allungata sull’Adriatico, insieme all’ospitalità e ricettività saranno un punto di forza per la perfetta riuscita organizzativa dell’evento.



La cittadina di Monopoli, città splendida definita la palestra del vento per la sua particolare orografia, e Polignano a Mare, sapranno essere all’altezza della migliore accoglienza per partecipanti e accompagnatori. Le scogliere di Polignano e le coste frastagliate di Monopoli saranno un perfetto scenario per le regate mentre il Marina di Cala Ponte offrirà la migliore accoglienza alle imbarcazioni ed ai suoi equipaggi.



L’intesa tra il Presidente del Comitato dell’Ottava Zona FIV – Puglia, Alberto La Tegola ed il Presidente della LNI Monopoli, Angelo Alò, prevede, come da regolamento della Coppa dei Campioni 2022, di invitare all’evento i migliori equipaggi che si sono sfidati nei combattutissimi Campionati Invernali di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto disputati nel 2021/22. Le prime tre imbarcazioni classificate delle Classi Crociera/Regata e Gran Crociera ORC dei rispettivi campionati invernali d’area, saranno di diritto inserite nella flotta ammessa alla Coppa dei Campioni, serie di regate valide anche per l’assegnazione del titolo di Campione Zonale d’Altura 2022.



Oltre le imbarcazioni qualificate di diritto, il Comitato VIII Zona FIV - Puglia potrà inserire nella flotta dei regatanti barche selezionate o invitate, per risultati a livello nazionale ed internazionale o ritenute particolarmente interessanti, che riceveranno una Wild Card. Avranno accesso alla manifestazione le imbarcazioni appartenenti alle altre Zone FIV, sia per la qualificazione al Campionato Italiano d’Altura, sia ovviamente per concorrere all’assegnazione della Coppa dei Campioni.



La Coppa dei Campioni avrà inizio il giorno 30 Marzo con i controlli di stazza e proseguirà dal 1 al 3 Aprile, con quattro regate sulle boe ed una regata costiera di circa 40 miglia.

Tra gli importanti eventi collaterali previsti per ogni giornata ci preme sottolineare che, in quella del sabato 2 Aprile al termine delle regate, si celebrerà il Galà della Vela, la premiazione delle eccellenze dello sport velico pugliese. Prima ancora, nella giornata di venerdì 1 Aprile, avremo il Welcome Party e nell’ultima giornata di regate si terrà la grande festa finale con l’assegnazione del titolo di Campione d’Altura della VIII zona FIV-Puglia e la consegna, al vincitore assoluto, della Coppa dei Campioni.





Il Presidente VIII zona FIV Il Presidente LNI Monopoli asd 1985

Alberto La Tegola Angelo Alò