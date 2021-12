21 dicembre - Lu tiempu buenu, nuovo progetto di teatro di comunità in scena a Cutrofiano (Lecce) 21/12/2021 Lu Tiempu Buenu

21 DICEMBRE 2021- Ore 20.30

Martedì 21 dicembre presso l’Ex Mercato Coperto di Cutrofiano in Via Milite Ignoto, andrà in scena un nuovo progetto di teatro di comunità a Cutrofiano. La Cooperativa Ventinovenove ha incontrato e intervistato personalità (e non solo) che si sono raccontate e hanno raccontato anche il loro “tiempu buenu”.

“Lu tiempu buenu” è anche il titolo di una canzone del cantautore Miro Durante che sarà presente e ci delizierà, in diversi intermezzi, con la sua musica dallo spessore raro. Da questi incontri nasce uno spettacolo emozionante e toccante diretto da Mary Negro e Gabriele Polimeno.

Grazie agli attori della Cooperativa Ventinovenove, le canzoni di Miro Durante e la presenza in scena di alcuni narratori d’eccezione della Comunità di Cutrofiano, riusciremo a rivivere il tempo buono, fare tesoro delle storie che raccontano la storia e che ci insegneranno a rendere sempre il nostro, un “tiempu buenu”.

Un progetto promosso da “Puglia Partecipa” della Regione Puglia, con il Patrocinio dell’Ammistrazione Comunale di Cutrofiano.

L’ingresso sarà gratuito, ma solo dopo aver esibito il proprio Green Pass.Per info e prenotazioni 3534594041.