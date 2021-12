28 dicembre - Il Presidio del libro di Gioia del Colle presenta "La divina avventura, il fantastico viaggio di Dante" 28/12/2021 LA DIVINA AVVENTURA

IL FANTASTICO VIAGGIO DI DANTE

28-12-2021 - Piazza Livia



primo turno ore 17:00 - secondo turno ore 17:30



Il presidio del libro di Gioia del Colle, con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle e la collaborazione della libreria La librellula, propone ai bambini dai 9 ai 12 anni un percorso di letture in rima alla scoperta della Divina Commedia. Nell’anno in cui ricorre il VII centenario della morte di Dante, il presidio intende avvicinare al mondo della grande letteratura i più piccoli, in maniera accattivante e anticonvenzionale, con l’obiettivo di appassionarli e motivarli alla scoperta del testo scritto. Nel cuore del centro storico, nella suggestiva Piazza Livia, insieme a Dante e Virgilio i giovanissimi partecipanti discenderanno i cerchi dell'Inferno, risaliranno il Purgatorio fino all'incontro con Beatrice e all'ascesa ai cieli del Paradiso. Le letture e l’ambientazione sono a cura di Laura Bellacicco, Katia Balbo e Margherita Stasi e la partecipazione è libera e gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti. La manifestazione si svolge in due turni composti da piccoli gruppi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento tra i partecipanti che comunque dovranno indossare la mascherina. Gli adulti accompagnatori, se desiderano fermarsi in un numero che non intralci lo svolgimento della manifestazione, dovranno oltre che indossare la mascherina esibire il super green pass. Per partecipare ci si prenota con un messaggio al 338 5860712 (Raffaella Labarile) oppure scrivendo sulla pagina Fb ”Librel lula” o recandosi in libreria ”La librellula” in via Ricciotto Canudo 132.