Immagine: © Mario Di Gabriele [PHOTOGALLERY] Adelfia (Bari) - Proclamati i fotografi vincitori della prima edizione di “CLI(ck) Con Le Immagini” 20/12/2021 Gli scatti restano in mostra alla Chiesa di Santa Maria del Principio di Adelfia

fino al 21 dicembre



Due donne di paesi e culture differenti, si abbracciano guardando l’orizzonte. E’ l’immagine ritratta nella fotografia scattata da Norma Angiuli, vincitrice della prima edizione di “CLI(ck) Con Le Immagini”, contest e mostra fotografica. Un’iniziativa della Pro Loco di Adelfia grazie alla vincita del bando regionale per lo stanziamento di fondi in favore delle associazioni turistiche Pro Loco attraverso l’“Avviso anno 2021”. Il secondo posto è stato assegnato ad uno scatto di Mario De Gabriele mentre la foto che si è aggiudicata il terzo gradino del podio appartiene a Vincent Battista.



Accanto ai primi tre classificati sono stati premiati con menzioni speciali anche: Macchia Saverio, Mazzotta Rossella, Lovecchio Ornella, Santoro Nunzio, Petrosillo Marcello, Tamborra Giuliano, Dongiovanni Giammarino, Pirolo Giacomo, Cuccaro Francesco, Pilagatti Francesco

Cimino Diana, D'Angelo Camillo, Centrelli Alessandro, Renna Anna Sarah. Inoltre la giuria popolare ha assegnato un premia anche a Renna Anna Sarah.



Una risposta audace ed entusiasta quella dei cinquanta fotografi che hanno deciso di partecipare al concorso fotografico lo scorso mese. Le due giornate di street photography, il 27 e il 28 Novembre, li hanno portati nei luoghi più conosciuti e in quelli più nascosti del paese di Adelfia. Grazie al supporto della guida Daniela Damato ed ai cenni più intimi e autoctoni dello storico professore locale Gerardo Torres, il gruppo di fotografi non ha perso un solo dettaglio del paese famoso per la sua ‘dualità’.



I lavori inviati poi dai partecipanti sono stati analizzati dalla preziosa giuria che Pro Loco Adelfia ha avuto l'onore di trovare tra i membri di FIAF Puglia, Associazione Kaleidos, Murgia Enjoy, Fotoclub Murgia, #WeAreinBari. Gli esperti Tiziana Rizzi e Sergio Scagliola hanno coordinato i lavori di valutazione. Ben quaranta foto finaliste selezionate dalla giuria sono state esposte dal 7 dicembre nella Chiesa di Santa Maria del principio ad Adelfia. La mostra sarà aperta ancora al pubblico fino al 21 dicembre dalle 18:00 alle 20:00 ad ingresso libero.