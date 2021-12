Castellana Letteratura sotto l’Albero A Castellana Grotte tre serate tra libri, classici e territorio 20/12/2021 Castellana Letteratura sotto l’Albero

Si terrà tra il 23 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022 una nuova speciale edizione dedicata alle festività della rassegna “Castellana Letteratura”. Dopo il successo della versione estiva, sempre con il patrocinio e il supporto del Comune di Castellana Grotte, torna così la rassegna realizzata dal Circolo dei Lettori di Castellana Grotte con la direzione artistica di Nicky Persico.



Tre serate con altrettanti autori per una formula innovativa che punta su eventi improntati al dialogo e all'interpretazione della parola cultura, anche e soprattutto come un reale momento di contatto osmotico e gradevole tra la lettura e le persone.

Saranno tre classici affiancati agli ultimi successi degli autori, questa volta, a costituire il principale filo conduttore, attraverso la narrazione del vissuto e della esperienza degli autori stessi. Scrittori che racconteranno e descriveranno la magia di quei libri che li hanno più affascinati trascinandoli in un volo di fantasia tra le pagine di un libro.



Si inizia giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 17,30 nell'incantevole scenario di largo san Leone Magno a Castellana Grotte (Ba) con Mariolina Venezia che sarà presentata da Stefania Losito.

Mariolina Venezia è nata a Matera e vive a Roma, città in cui lavora per cinema, teatro e televisione. Con Einaudi ha pubblicato “Mille anni che sto qui”, vincitore del Premio Campiello 2007, e a Largo San Leone Magno presenterà “Eccheccavolo - Il mondo secondo Imma Tataranni” (Einaudi), ultimo di una serie di gialli da cui è stata tratta la notissima fiction televisiva in onda su Rai Uno “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, arrivata ormai già alla seconda stagione con uno straordinario successo di pubblico.

Dialogherà con lei Stefania Losito, nota ed apprezzatissima conduttrice per il gruppo Norba.



Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 29 dicembre 2021, sempre alle ore 17,30 e sempre in largo san Leone Magno a Castellana Grotte. Sarà del tutto peculiare, incentrato sul territorio, con Nicky Persico che presenterà, insieme alla giornalista Mediaset Rossella Ivone, due libri che parlano espressamente del circondario ed in particolare di Castellana Grotte.

Protagonisti della serata, infatti, saranno “Puglia, la sposa promessa” (Les Flaneurs), nel quale è contenuto un racconto dal titolo “Monstrum Apuliae” che ruota tra narrazione e leggenda attorno ad un fenomeno unico nella storia, e “A Ghìure”, breve racconto giallo contenuto nel volume “Giallo in Tour”, edito da I Senzatregua sotto l'egida del Festival Giallo Garda, ambientato interamente nei segreti e nella storia della Città delle Grotte (grazie alla consulenza prestata generosamente da Vanni Sansonetti, assessore alla Cultura del Comune di Castellana Grotte).



Per il terzo appuntamento, in calendario martedì 4 gennaio 2022, alle ore 17,30, sempre in largo San Leone Magno, a Castellana Grotte (Ba), sarà presentato “Il segreto della Maddalena” (Les Flaneurs) con la sua autrice Annalaura Giannelli in compagnia di Enzo Varricchio, scrittore e volto noto di Antenna Sud.

Il libro, un avvincente giallo ambientato in una Sicilia seducente e tenebrosa, è l'ultimo successo della scrittrice Annalaura Giannelli, già vincitrice del Premio Progresso e Cultura 2014 della Provincia di Bari.



Gli incontri saranno a partecipazione libera e gratuita, nel rispetto delle normative anti-covid. All’accesso sarà richiesto green pass come da normativa vigente.



Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social Facebook e Instagram del Circolo dei Lettori di Castellana Grotte.