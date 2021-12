squadra agonistica giovanile CVMM al completo Marciana Marina (Isola d'Elba) - VELA:CONCLUSA LA STAGIONE AGONISTICA CVMM 21/12/2021 Marciana Marina (Isola d'Elba), 21 dicembre 2021 – Con l'ultimo appuntamento in programma – in Liguria in occasione dell'Imperia Winter Regatta – si è conclusa la stagione 2021 della squadra agonistica giovanile del Circolo della Vela Marciana Marina.

Anche quest'anno, causa emergenza sanitaria la stagione è stata piuttosto ridotta, ma i ragazzi marinesi si sono impegnati ai massimi livelli non solo sui campi di regata, ma anche negli allenamenti sul mare elbano che si sono svolti sempre sotto la guida di Fabrizio Marzocchini.

Come sempre l'appuntamento di Imperia si è rivelato molto impegnativo per l'equipaggio composto da Alessio Caldarera e Thomas trentini da quest'anno passati dalla classe L'equipe alla classe 420, una classe davvero impegnativa soprattutto per l'alto numero di partecipanti, anche in questa occasione quasi un centinaio di barche sulla linea di partenza.

Nonostante le difficoltà dovute alle condizioni meteo – assenza di vento il primo giorno, vento forte da grecale e onda formata nel secondo e qualche avaria nel terzo che hanno costretto i ragazzi al ritiro il bilancio può considerarsi positivo: “I ragazzi si sono comportati molto bene - ha commentato l'allenatore Fabrizio al ritorno sull'isola - Hanno dimostrato di avere un buon passo soprattutto nelle andature portanti con lo spinnaker mentre ancora sono un po' in difficoltà in partenza, ma d'altronde per loro si trattava della terza partecipazione in regata quest'anno in questa classe così numerosa”.

Per quanto riguarda gli altri velisti CVMM l'equipaggio 420 composto da Antonio Salvatorelli e Paolo Arnaldi dopo un buon inizio di stagione hanno dovuto fermarsi un po' per motivi di studio.

Gli equipaggi dei più giovani che regatavano con l'imbarcazione L'Equipe Evo sono passati a settembre alla nuova imbarcazione in doppio voluta dalla FIV, l'RS Feva: Zion Mazzei/Riccardo Coppo e Linda Gipponi/Ana Allori hanno preso parte a Dervio, sul lago di Como, ai Campionati Italiani Giovanili classi in doppio. Anche in questo caso la prima partecipazione in questa classe è stata molto impegnativa con oltre 100 equipaggi schierati sul campo di regata. Adesso inizieranno gli allenamenti invernali con le due nuove imbarcazioni acquistate da CVMM”.



Gli appuntamenti della prossima stagione agonistica al momento non sono ancora definitivi, ma sicuramente gli equipaggi marinesi di quest'anno prenderanno parte alle prove del circuito nazionale sia nella classe 420 che nella RS Feva. In quest'utlima classe si stanno già formando anche nuovi equipaggi “rosa” dopo gli allenamenti invernali che inizieranno la stagione agonistica con le regate zonali estive.