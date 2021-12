Grotte di Castellana (Bari) - Il Presepe Vivente a 70 metri di profondità 24/12/2021 L’appuntamento previsto nel calendario per il periodo natalizio “Stille d’inverno”



GROTTE DI CASTELLANA: QUATTRO GIORNI PER IL PRESEPE VIVENTE A 70 METRI DI PROFONDITÀ



Quattro date e cento figuranti in costumi d’epoca per un suggestivo percorso di circa 1 km tra le caverne, le stalattiti e le stalagmiti del sito carsico castellanese a 70 metri di profondità. Sono questi i numeri del Presepe Vivente nelle Grotte di Castellana (Ba), rievocazione della natività fra mestieri del passato e antiche tradizioni che sarà visitabile nei giorni 26, 27, 28 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022 a partire dalle 17:30.



Promosso dall’UNPLI Puglia e dalla sede locale della Pro Loco “don Nicola Pellegrino”, per la regia di Lucio Giordano e le musiche originali del maestro Renato Giorgi, melodie concesse dalle Edizioni Paoline, il tradizionale Presepe Vivente accoglierà i visitatori che potranno calarsi in un’atmosfera d’altri tempi, percorrendo un suggestivo viaggio sotterraneo che dall’annunciazione dell’Angelo Gabriele a Maria condurrà alla rappresentazione della Natività.



Il percorso fra i simboli di fede, storia e tradizione inizierà nella Grave, la prima e più grande caverna del complesso carsico sotterraneo, mentre lungo il tragitto i visitatori incontreranno alcuni personaggi simbolo, come le donne con le anfore alle prese con le faccende della propria esperienza quotidiana, i bambini, le danzatrici, i pastori, il maniscalco, il riparatore di ceramiche, il falegname, il cestaio, le lavandaie, ma anche luoghi rappresentativi, come il mercato dei tessuti, l’accampamento militare di centurioni romani e il mercato dei pescatori.

Ad ospitare la sacra rappresentazione con San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino, sarà la Caverna della Fonte, mentre lungo il cammino sarà possibile anche imbattersi nei tre Re Magi che si dirigono verso la capanna della Natività per offrire oro, incenso e mirra.



Previsto all’interno del ricco calendario di appuntamenti per il periodo natalizio “Stille d’inverno”, il Presepe Vivente ambientato nelle Grotte di Castellana sarà occasione anche per ammirare il sito carsico con le sue singolari concrezioni, oltre che per immergersi in un’atmosfera unica e ricca di suggestione.

Per accedere alla visita bisognerà acquistare il biglietto esclusivamente online sul circuito TicketOne. Sarà necessario, inoltre, esibire il super green pass. La temperatura all’interno delle grotte si aggira attorno ai 17°C con un tasso di umidità molto elevato. Maggiori informazioni sul calendario di iniziative natalizie nelle Grotte di Castellana sono su www.stilledinverno.it e sui social ufficiali.