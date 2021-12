'A filo d'olio' i progetto della Pro Loco Marciana San Marzano di San Giuseppe (Taranto) 23/12/2021 l’olio extravergine d’oliva protagonista della salute e del gusto

“A Filo d’Olio”

San Marzano di San Giuseppe (Santuario Madonna delle Grazie, Pro Loco Marciana) e Fragagnano

lunedì 27 dicembre 2021

una giornata all’insegna della cultura gastronomica e dei sapori tipici



Prosegue, in provincia di Taranto, il progetto “A Filo d’Olio”, dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva. Lunedì 27 dicembre, nel Santuario Madonna delle Grazie di San Marzano di San Giuseppe (interessante ed evocativo sito di interesse storico e naturalistico, situato nell’area rupestre vicina al centro abitato) e nella sede della Pro Loco Marciana, si terrà la terza tappa dell’iniziativa, che si svolgerà congiuntamente anche a Fragagnano (domenica 19 si è svolto l’appuntamento a Manduria ed il 27 si svolgeranno le due tappe di San Marzano e Fragagnano). Il progetto è nato dalla sinergia tra la Pro Loco Marciana, Pro Loco di Fragagnano e Pro Loco di Manduria, che continuano a lavorare in rete per promuovere e valorizzare il territorio nell’offerta turistica e culturale, condividendo intenti ed azioni; ha ottenuto i patrocini della Regione Puglia e dei comuni di San Marzano di san Giuseppe, Manduria e Fragagnano. La proposta relativa all'avviso 2021 per l'erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco, è stata infatti approvata ed ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia; capofila del progetto è la Aps Pro Loco Marciana. “Il filo conduttore del progetto – dichiarano gli organizzatori - è l’olio extravergine d’oliva, principe, insieme al vino, delle produzioni agricole della nostra terra e alimento fondamentale della nostra dieta mediterranea di origini contadine. Il 27 dicembre invitiamo a partecipare ad un percorso di conoscenza delle qualità nutrizionali ed organolettiche dell’olio extravergine d’oliva”.

Il programma:

“A macchia d’ olio”, ore 10.30; laboratorio per bambini a cura di Vento Refolo (obbligatoria la prenotazione 3291156778 - prolocomarciana@gmail.com)

mostra fotografica “A filo d’ olio” di Antonio Calò

“Olio Evo: proprietà nutrizionali e benefici”, a cura della nutrizionista dott.ssa Rosmunda Summa, ore 18

Degustazione di oli a cura dell’esperta assaggiatrice Antonella Tagliente - ore 18.30; percorso olfattivo-gustativo per comprendere le caratteristiche principali degli oli extravergini di oliva con un’esperta assaggiatrice.

Obbligatori la prenotazione (3291156778 prolocomarciana@gmail.com), l’ uso della mascherina ed il green pass.

Percorso di gusto:

pettole e bruschette con olio Evo; panini con straccetti al vino Primitivo; vino

musica: “Gregucci & Band” - ore 20

Animazione bimbi: evento gratuito, prenotazione obbligatoria con super green pass solo per i laboratori e la degustazione guidata dì olio.

Eventi all’aperto (musica, animazione bimbi e degustazioni di pettole, vino e pucce) senza prenotazione ma con obbligo di distanziamento.