26 27 28 dicembre - “Jack e il fagiolo magico” della Compagnia La luna nel letto a Ruvo di Puglia (Bari) 26/12/2021 DAL 26 AL 28 DICEMBRE AL TEATRO COMUNALE DI RUVO DI PUGLIA

LA LUNA NEL LETTO IN SCENA CON "JACK E IL FAGIOLO MAGICO"



Prosegue la programmazione dedicata all’’infanzia del Nuovo Teatro Comunale in occasione delle festività natalizie.



Domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 dicembre, alle 18.30 in scena



“Jack e il fagiolo magico”

Compagnia La luna nel letto.



Con Maria Pascale. Voce di Lorenzo Gubello.

Testo regia e scene di Michelangelo Campanale.

Spettacolo consigliato dai 3 anni in su.



Una cosa è certa: quando sulla terra le cose si complicano, si può sperare nel cielo e, statene certi, tutto si trasforma in una grande avventura!

Ispirato a un’antica fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel 1807 – lo spettacolo racconta di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.



Una storia emblematica che una attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche.

DURATA: 50 minuti.



Il Nuovo Teatro Comunale è a Ruvo di Puglia (BA) in viale Pertini.

Ulteriori informazioni al numero di telefono 080 360 3114 o all’indirizzo email info@teatrocomunaleruvo.it

Tutta la programmazione del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia è consultabile al link bit.ly/3ncX0kA



La programmazione del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia prosegue giovedì 6 gennaio 2022 con “Cappuccetto Rosso”, produzione La luna nel letto.



Continua intanto fino al 6 gennaio 2022 “La strega rossa”, l’evento espositivo che riunisce negli spazi del teatro due mostre: una collettiva di grandi firme dell’illustrazione italiana e una photonovel a cura di Mauro Ieva; una doppia mostra che racconta la storia amara dell’inquinamento prodotto dall’industria pesante nella città di Taranto e delle conseguenze sulle vite dei bambini della città.