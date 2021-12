L’Amministrazione Comunale acquista all’asta i restanti 10/1000 dell’ex Fiera di Francavilla Fontana 27/12/2021 L’Amministrazione Comunale ha acquistato la porzione di immobili dell’ex Fiera campionaria della Città degli Imperiali messi all’asta dall’Ente Autonomo Fiera dell’Ascensione.



“L’acquisizione dei restanti 10/1000 dell’ex Fiera nel patrimonio dell’Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – chiude una lunghissima pagina di controversie che ha contraddistinto le vicende di questo complesso immobiliare nel corso degli ultimi anni. Da oggi è possibile programmare il futuro dell’area rendendola funzionale alle esigenze della Città.”



L’ex Fiera dell’Ascensione nacque nel secondo dopoguerra grazie ad un lavoro sinergico tra il mondo politico e dell’economia diventando un punto di riferimento per molte realtà produttive.



Con il passare del tempo, schiacciata dai processi di globalizzazione, la fiera campionaria è finita in una condizione di obsolescenza che ne ha progressivamente ridotto la portata. Al declino della manifestazione fieristica si è accompagnato un progressivo aumento della posizione debitoria dell’Ente Autonomo Fiera dell’Ascensione.



Questa situazione ha spinto nel gennaio 2016 il Presidente della Regione Puglia a sciogliere l'Ente di gestione. L’aggravarsi della situazione economica e la necessità di risorse per saldare i debiti accumulati negli anni ha spinto il liquidatore a mettere all’asta la porzione di immobili dell’ex fiera direttamente gestiti dall’Ente, pari a 10/1000 dell’intero complesso immobiliare.



Per chiudere definitivamente il cerchio sulla vicenda, l’Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare all’asta e, dopo il via libera dato nel maggio 2020 dal Consiglio Comunale, ha concluso positivamente l’operazione.



L’acquisizione ha comportato un investimento di circa 15500 euro.



“La disponibilità da parte del Comune dell’area di 12400 mq della Fiera – prosegue l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce – ha delle implicazioni dal punto di vista urbanistico perché consente di rifunzionalizzare una ampia porzione di territorio comunale posto al centro della Città secondo le indicazioni previste dal Piano Urbanistico Generale e dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Si tratta di un passo strategico per il futuro di Francavilla Fontana.”