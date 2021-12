BARLETTA – “SCATTA UN SELFIE CON L’ARMATURA DI BUD SPENCER FIERAMOSCA 28/12/2021 BARLETTA – “SCATTA UN SELFIE CON L’ARMATURA DI BUD SPENCER FIERAMOSCA IN MOSTRA NELLA CANTINA DELLA SFIDA E RICEVERAI LA CARTOLINA CELEBRATIVA IN OMAGGIO”. PROSEGUE L’ESPOSIZIONE FINO A DOMENICA 9 GENNAIO PER I 45 ANNI DEL FILM “IL SOLDATO DI VENTURA”: UN’OCCASIONE IRRIPETIBILE PER I VISITATORI



“Scatta un selfie con l’armatura di Bud Spencer Fieramosca in mostra nella Cantina della Sfida e riceverai la cartolina celebrativa in omaggio”. Prosegue l’esposizione fino a domenica 9 gennaio per i 45 anni del film “il soldato di ventura”: un’occasione irripetibile per i visitatori.



I selfie dovranno essere caricati sulla pagina Facebook “ARCHEOCLUB D’ITALIA APS SEDE STORICA CANNE DELLA BATTAGLIA BARLETTA”: dopo aver scattato la foto ed a caricamento avvenuto, gli interessati, oltre a conservare il ricordo di una straordinaria emozione, possono già ritirare una copia della cartolina celebrativa in distribuzione gratuita al banco di accoglienza.



RESTERÀ GRATUITAMENTE VISITABILE FINO A DOMENICA 9 GENNAIO per l’intero periodo delle festività, l’armatura originale di scena indossata da Bud Spencer come ultimo Fieramosca sul grande schermo nel film prodotto e distribuito dalla Titanus “Il soldato di ventura” per il 45° anniversario dall’uscita (1976-2021) con grande successo di critica e di pubblico in tutte le sale cinematografiche italiane e straniere.



Il film di coproduzione italo-francese per la regia di Pasquale Festa Campanile e liberamente ispirato in chiave comica di divertente commedia alla Disfida di Barletta, sceneggiatura di Castellano e Pipolo, usciva quarantacinque anni fa nelle sale cinematografiche con grande successo di critica e di pubblico in Italia ed all’estero per narrazione e sceneggiatura: protagonista principale nei panni di Ettore Fieramosca il popolare attore Bud Spencer ed un cast di primissimo piano internazionale fra cui Oreste Lionello, Mariano Rigillo, Philippe Leroy, Andréa Ferreol, Enzo Cannavale, Renzo Palmer, Marc Porel, Mario Scaccia, Jacques Dufilho, Eros Pagni.



Nella storia del cinema italiano, l’unico altro illustre precedente risale al 1938 con il kolossal in bianconero di epoca fascista ispirato al romanzo di Massimo d’Azeglio per la regia di Alessandro Blasetti e l’interpretazione nel ruolo protagonista di Gino Cervi.



L’iniziativa dal titolo “Buon compleanno, Soldato di ventura!”, ufficialmente patrocinata dal Comune con decreto del Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci, é dell’Archeoclub d’Italia Associazione di promozione sociale Sede Storica di Canne della Battaglia Barletta quale soggetto promotore (nel 50° di istituzione a livello nazionale) e sostenuta quale sponsor esclusivo dalla Dicataldo Sabino Impianti (nel 40° di attività aziendale). Mercoledì scorso 15 dicembre, nel salone di rappresentanza del Circolo Unione, la presentazione con l’intervento di vari relatori e della scuola media Fieramosca.



L’ARMATURA ORIGINALE DI BUD SPENCER “SOLDATO DI VENTURA” indossata dall’attore nel ruolo del protagonista Ettore Fieramosca durante la lavorazione del film, quando il napoletano Carlo Pedersoli - noto al grande Pubblico col suo nome d’arte - pesava 130 chili per una statura di un metro e 93 centimetri!



E’ splendido esempio della più creativa e tradizionale artigianalità tutta italiana nel mondo dello spettacolo: realizzata in rame, risulta composta da corazza anteriore e posteriore, gorgera, elmo tipo bacinetto con celata intera, un paio di braccia complete, un paio di gambali completi di piede



Mai prima esposta dalla conclusione delle riprese, proviene eccezionalmente con il suo apparato espositivo dalla storica casa di attrezzeria scenica per cinema, teatro, televisione RANCATI di ROMA, fondata nel 1864 come realtà nel mondo dello spettacolo dove il “Made in Italy” nasce dai successi dapprima teatrali e successivamente cinematografici, dei grandi Maestri del passato, Italiani ed esteri. “Roma città aperta”, “La dolce vita”, “Ben Hur”, “El Cid”, fino alle più recenti produzioni “Gladiator”, “Pirates of the Caribbean”, “Robin Hood”, “The Borgias”, “The Tudors”, “Exodus”, "Game of Thrones" e molti altri, sono solo alcuni esempi della nostra lunga carriera.



L’ANNULLO FILATELICO SPECIALE PER APPASSIONATI E COLLEZIONISTI presso l’Ufficio Postale Barletta Centro in corso Garibaldi prosegue con la diffusione in abbinamento alla relativa cartolina celebrativa da parte di Poste Italiane: ricordiamo infatti che a Bud Spencer il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato lo scorso 31 ottobre un francobollo per la serie tematica Eccellenze italiane dello Spettacolo.