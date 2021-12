Bari - Rinascita. Un albero contro la violenza sulle donne 28/12/2021 “RINASCITA. UN ALBERO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

Su iniziativa del Cav - Centro antiviolenza dell’assessorato comunale al Welfare, si terrà domani, mercoledì 29 dicembre, l’iniziativa di sensibilizzazione “Rinascita. Un albero contro la violenza sulle donne”, nel corso della quale sette alberi di melograno saranno piantati in altrettanti luoghi della città che ospitano i servizi del welfare.

L’evento, realizzato in collaborazione dagli assessorati al Welfare e allo Sviluppo economico, è sostenuto dalla società 2Night Spa che ha scelto di devolvere l’importo di 3.600 euro, raccolto in occasione di “Aperol together we can”, ad azioni di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza sulle donne.

Per questo domani sette alberi di melograno saranno piantati nei giardini dei Centri servizi per le famiglie di Japigia, Torre a Mare, Carbonara, San Pio, San Paolo nonché nella sede del centro antiviolenza comunale e nell’orto sociale Ortodomingo, dove un gruppo di donne vittime di violenza seguite dal Cav ha avviato, nel 2019, un percorso di cura dell’orto, dalla semina al raccolto.

Durante la giornata, inoltre, saranno distribuite 200 bustine di semi con un messaggio di speranza e rinascita, nonché tutti i materiali informativi con i riferimenti utili per contattare il Cav di Bari.

L’obiettivo è quello di promuovere un momento di sensibilizzazione che abbia il valore simbolico della “rinascita” dopo la fuoriuscita da una situazione di violenza e che venga rappresentato dalla cura che la comunità avrà di ciascuna pianta e dei semi che saranno donati. Attraverso l’invito alla cura dell’albero e del seme piantato si vuole ricordare, infatti, l’importanza di rivolgersi ad un Cav per denunciare una violenza, chiedere supporto e intraprendere un percorso di rinascita, di autodeterminazione, di cura del sé e delle proprie risorse.

La giornata prenderà il via alle ore 9, nel giardino del Centro servizi per le famiglie San Paolo - Stanic -Villaggio del Lavoratore e Casa della neogenitorialità, in via Marche 1, con la partecipazione dell’assessora allo Svilupo economico Carla Palone. Alle ore 9.30, invece, avrà luogo la messa a dimora dell’albero nell’area esterna del Centro servizi per le famiglie di San Pio, in via della Felicità. A seguire, alle ore 10.30, presso Ortodomingo, in via Lucarelli, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il direttore commerciale di 2Night Spa Sud Italia Francesco Panebianco parteciperanno alle attività di piantumazione per poi spostarsi, alle ore 11.30, nel giardino del Centro servizi per le famiglie di Japigia, in via Giustina Rocca 9. La mattinata si concluderà alle ore 12 con la piantumazione dell’albero di melograno nella sede del Centro antiviolenza, in strada San Giorgio, cui parteciperanno la coordinatrice, Marika Massara, insieme alle operatrici della struttura.

Le attività riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 15, negli spazi esterni del Centro servizi per le famiglie di Carbonara, in via Costruttori di Pace, per concludersi alle ore 15.30 nel Centro servizi per le famiglie Torre a Mare, in via Morelli e Silvati.