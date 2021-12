[PHOTOGALLERY] "I grandi illustratori del '900" in mostra alle Officine Culturali Ergot di Lecce 29/12/2021 Alle Officine Culturali Ergot di Lecce con la mostra "I grandi illustratori del '900" prosegue il ricco programma della seconda edizione del festival "Holm! Editoria e disegno", sostenuto dalla Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e, tramite il Teatro Pubblico Pugliese, nella programmazione Custodiamo la cultura in Puglia, realizzato in collaborazione con Coolclub, Cluster 8, Museo dell'alto Tavoliere, Lecce Film Fest, Terra del fuoco mediterranea con il patrocinio del Comune di Lecce.



Si tratta di un percorso in trenta pannelli per raccontare la grafica pubblicitaria e di costume del '900 attraverso le immagini degli artisti più significativi. Dall'Italia all'Unione Sovietica, dalla scuola polacca di manifesto agli Stati Uniti d'America, artisti, grafici, pubblicitari come Armando Testa, Bruno Munari, Seymour Chwast, inventore dello stile Push-Pin mescolando illustrazione e design, Moser Koloman docente e fondatore della Secessione di Vienna, Alexander Rodchenko, figura centrale del costruttivismo Russo, Jacques Richez, autore del simbolo della regione di Bruxelles, El Lissitzky, padre dei progetti grafici e tipografici sovietici, Richard Hess, docente, scultore ed eclettico artista, Andrè Francois, pubblicitario e illustratore del mondo editoriale internazionale, Jean Michel Folon, ricordato come l’ultimo “cartellonista” del ‘900 e storico collaboratore e designer della Olivetti, Tom Eckersley, grafico modernista sperimentatore delle figure geometriche, Franciszek Starowieyski, specializzato in poster, disegno, scenografia e illustrazione di libri, Donald Brun, docente di calligrafia e maestro nella realizzazione di poster dipinti a mano, Enric Huguet Muixi e Josep Pla Narbona, padri della grafica pubblicitaria spagnola.



La mostra sarà visitabile (ingresso gratuito con green pass obbligatorio) negli orari di apertura delle Officine Ergot in Piazzetta Falconieri a Lecce (info 0832246074 - www.holmfestival.com).