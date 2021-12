AGGIORNAMENTO VACCINI COVID 29 DICEMBRE 2021 IN PUGLIA 29/12/2021 ASL BARI



Oltre 16mila e 300 dosi somministrate nelle ultime 24 ore, più di 336mila dall’inizio del mese di dicembre. La campagna anti-Covid continua a produrre numeri molto alti tra prime dosi, seconde e richiami. Avanzano, in modo particolare, proprio le terze dosi. La soglia delle 400mila somministrazioni “booster” (407.633) è stata appena superata, consentendo una copertura della popolazione over 18 che ha completato il ciclo almeno cinque mesi fa pari al 60,8%, con una punta dell’84,6% tra gli over 80.

Prosegue spedita anche la vaccinazione dei più piccoli, sia attraverso il canale scolastico e i pediatri di libera scelta, sia attraverso Open day “a sportello”: ad oggi sono state eseguite 7.542 somministrazioni a beneficio di bambine e bambini tra 5 e 11 anni, di cui 1.348 nella sola giornata di ieri.

Il 31 dicembre, inoltre, il team mobile del Dipartimento di Prevenzione sarà nel Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Bari per effettuare 300 vaccinazioni agli ospiti, adulti ma anche bambini della fascia 5-11 anni.



ASL BAT



Sono 662 le vaccinazioni pediatriche eseguite nella sola mattinata di oggi nella Asl Bt: si continua nel pomeriggio ad Andria e a Trani, domani a Canosa, il 2 e l'8 gennaio a Margherita di Savoia con vaccinazioni a sportello per la fascia di età 5-11. Considerando anche gli adulti, nella giornata di oggi sono state somministrate 1673 dosi di vaccino.



ASL BRINDISI



Nella Asl di Brindisi sono oltre 1.000 le vaccinazioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni effettuate tra ieri e oggi. Finora sono state somministrate in totale 3.876 dosi.

Le vaccinazioni pediatriche nella giornata di domani, 30 dicembre, sono in calendario a Brindisi (PalaVinci), Cisternino, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria e San Vito dei Normanni.

L’accesso è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori: in caso contrario occorre la delega del genitore assente.



ASL LECCE



9370 le vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri in provincia di Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, Centri sanitari, Farmacie e Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.

Procede spedita la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: in 978 hanno ricevuto il vaccino ieri. In programma per il 6 gennai, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nel Museo S. Castromediano di Lecce un open day per la vaccinazione dei bambini.

Il primo gennaio i Punti vaccinali rimarranno chiusi, mentre domenica 2 saranno aperti i Pvp Caserma Zappalà, quello di Martano e di Gagliano del Capo. La somministrazione della terza dose avviene esclusivamente su prenotazione, l'accesso diretto è previsto dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato per pazienti trapiantati e immunocompromessi di età superiore ai 12 anni, ai pazienti fragili e/o con disabilità grave, ai caregiver di estremamente vulnerabili, ai vaccinati all’estero con vaccino non autorizzato da EMA che richiedono la terza dose. Accesso diretto anche per prime e seconde dosi, sempre dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato.



ASL FOGGIA



Continua la campagna vaccinale anti COVID in provincia di Foggia.

Al via le iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale in età pediatrica:

Domani 30 dicembre, a San Severo, presso l'hub vaccinale di via De Palma, è in programma un open day pediatrico dalle ore 9,00 alle ore 13,00.



Ad oggi sono 1.119.049 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale.

Di queste, 224.770 sono state somministrate dai Medici di Medicina Generale, 2.677 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Il 90,3% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'82,7% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 183.408 persone.

Nella fascia d'età compresa tra 12 e 19 anni hanno ricevuto la prima dose 41.216 giovani di cui 2.206 ha effettuato anche la terza somministrazione.

Hanno ricevuto la prima dose 701 bambine e bambini di età superiore a 5 anni.



POLICLINICO RIUNITI FG



Domani 30 dicembre pomeriggio, accesso libero dalle 14.30 alle 17.30 presso gli ambulatori vaccinali dell'Ospedale d'Avanzo per i bimbi e le bimbe tra 5 e 11 anni.



ASL TARANTO



Procede la campagna vaccinale anti-Covid in Asl Taranto. I dati aggiornati a ieri registrano un totale di 6.835 dosi somministrate, delle quali: 234 prime dosi a over12 e 781 prime dosi pediatriche; 846 seconde dosi e 4.974 richiami. Nello specifico, sono state somministrate 1.238 dosi a Taranto presso l’Arsenale della Marina Militare, 1.049 dosi a Ginosa e 929 a Manduria, 97 dosi in altre strutture. I medici di medicina generale hanno somministrato 1.922 dosi in totale, di cui 114 sono state eseguite a domicilio. In farmacia si sono vaccinate 762 persone. Avviata anche la vaccinazione con terza dose dei ragazzi fragili nei centri di cura