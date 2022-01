8 gennaio - Giobbe Covatta in SCOOP donna sapiens uno spettacolo di Paola Catella e Giobbe Covatta - Galatone (Lecce) 08/01/2022 Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati

(Nelson Mandela)



8 gennaio 2021 ore 21

Giobbe Covatta

SCOOP donna sapiens

uno spettacolo di Paola Catella e Giobbe Covatta

produzione Papero srl

distribuzione Mismaonda

allestimento Colliwood Inn



Continua la quarta stagione di teatro e musica del Teatro Comunale di Galatone "Teatri dell'Agire".

Sesto appuntamento l’8 gennaio alle ore 21, con Scoop donna sapiens monologo comico che vede in scena Giobbe Covatta, artista imprevedibile e intelligente, il quale nutre l’idea che attraverso la risata, l’informazione e la divulgazione passino più agevolmente. Nel suo ultimo spettacolo vuole dimostrarci, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo.

La stagione teatrale è curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Comune di Galatone, e si avvale, per il terzo anno, della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e del sostegno della Regione Puglia grazie al Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.



Esistono razze superiori o razze inferiori? La risposta, ahimè, è sì! La conferma ci arriva attraverso il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, che presenta una serie di interviste ad eminenti personaggi che la sanno lunga sull’argomento: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. La conclusione è che non si tratta di colore, origine o tratti somatici. Il maschio è una razza inferiore mentre l’unica razza superiore è la femmina. L’evidenza è che dall’infanzia alla morte il maschio genera e sostiene violenze, bullismo, scazzottate, malavita, ignoranza, congenita stupidità diffusa, presunzione innata. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.



Prossimi appuntamenti della stagione teatrale saranno: il 16 gennaio (ore 18) Le Quattro Stagioni, racconto interattivo su Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi per la stagione di teatro ragazzi ‘È magia’; il 23 gennaio (ore 18) Il Carro di Dioniso con Danny Mendez e Vito Cesaro, libero adattamento dall’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli, per stagione di teatro e musica ‘Teatri dell’Agire’.



È inoltre avviato da ottobre il Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore diretto da Salvatore Della Villa, che propone 3 corsi, adulti - bambini e ragazzi - dizione. L’obiettivo è quello di formare giovani Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell'arte della recitazione e del Teatro, la lo loro necessità artistica. E per coloro che hanno meno velleità e curiosità vivere armonicamente e con gioco, la loro passione. Un team di insegnanti seguirà gli allievi in lezioni teorico-pratiche che porteranno all'allestimento dell'esercitazione scenica finale.



PORTA ORE 20.30-SIPARIO 21.00



Costi Biglietti

Platea I settore €14 intero - €12 ridotto

Platea II settore €10 intero - €8 ridotto

Galleria €6

I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 e over 65.



Info e Prenotazioni:

Prenotazione telefonica obbligatoria al 327.9860420, anche con WhatsApp.

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino del teatro prima di ogni spettacolo. Gli spettatori sono invitati a raggiungere il teatro almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



Accesso consentito solo con Green Pass



TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone

FB Compagnia Salvatore Della Villa

FB Teatro Comunale di Galatone