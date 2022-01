Grotte di Castellana aderisce al progetto “La terra di Bari in-canta a Casa Sanremo” di Confesercenti Bari 03/01/2022 La conferenza stampa di presentazione martedì 4 gennaio nella sede Confesercenti Bari

LE GROTTE DI CASTELLANA CON IL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

NEL PROGETTO “LA TERRA DI BARI IN-CANTA A CASA SANREMO”





Le Grotte di Castellana, insieme al Comune di Castellana Grotte (Ba), prenderanno parte al progetto “La terra di Bari in-canta a Casa Sanremo” di Confesercenti Bari, iniziativa che dal 30 gennaio 2022 porterà alla quindicesima edizione di Casa Sanremo la terra di Bari con le eccellenze e le tradizioni culturali ed enogastronomiche che la caratterizzano.



Il progetto sarà presentato in conferenza stampa martedì 4 gennaio alle ore 12:00 nella sede Confesercenti Bari, in via Falcone e Borsellino 2, con la partecipazione di Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Raffaella Altamura, Presidente Confesercenti Bari, Francesco Fiore, Coordinatore Provinciale sedi territoriali, Antonello Magistà, Coordinatore provinciale Fiepet Bari. Saranno presenti sindaci e delegati dei Comuni che hanno aderito, Maurizio Verdolino, Presidente Fondazione Carnevale di Putignano, e Victor Casulli, Presidente del CdA Grotte di Castellana.



Il progetto portato avanti da Confesercenti Bari, vede il patrocinio e la partecipazione dei Comuni di Conversano, Mola di Bari, Gravina in Puglia, Putignano e Fondazione Carnevale Putignano, Castellana Grotte e Grotte di Castellana.