8 gennaio - Per non dimenticare – Sempre con noi” spettacolo dedicato “Tommaso Di Ciaula” -Bari 08/01/2022 PER NON DIMENTICARE

SEMPRE CON NOI



Sabato 8 Gennaio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, inaugurazione del ciclo “Per non dimenticare – Sempre con noi” a cura di Daniele Giancane. Questo primo incontro-spettacolo è dedicato a “Tommaso Di Ciaula”.

Tommaso di Ciaula (Adelfia, 27 settembre 1941 – Bitetto, 12 gennaio 2021) è stato uno scrittore e poeta; famiglia di origini contadine, figlio di un carabiniere, visse fin dall'infanzia a Modugno e iniziò a lavorare in giovane età in piccole officine meccaniche baresi. Ancora molto giovane fu assunto come tornitore meccanico presso Pignone Sud, un'azienda dell'ENI salvata da Enrico Mattei su insistenza di Giorgio La Pira. L'esposizione all'amianto gli procurerà problemi di salute.

Nel 1970 pubblicò a sue spese la raccolta di poesie “Chiodi e rose”, che non passò inosservata: venne infatti recensita positivamente da illustri letterati e critici letterari, come Quasimodo, Calvino, Fubini, Anceschi, Spagnoletti, Bevilacqua, Sciascia.

Nel 1978 pubblicò per Feltrinelli il romanzo autobiografico “Tuta blu”. Ire, ricordi e sogni di un operaio del Sud, che sarà successivamente tradotto e pubblicato in Germania, Francia, Messico, Unione Sovietica e Spagna. Nel romanzo descriveva la condizione lavorativa e umana degli operai in una fabbrica del Sud.

Letture a cura di Nicola Accettura. Si accede con green pass rafforzato e mascherina obbligatori nel rispetto delle norme anti Covid19.







L'ECCEZIONE - Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro -Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-Tel. Fax 0804167320; 3386206549