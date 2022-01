Appuntamenti settimanali con PugliArte per visite ed escursioni a Bari e al Parco Nazionale del Gargano 03/01/2022 Mercoledì 05 ore 17.30 appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende"

Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Porta Nova

Colonna Infame

Cape du Turchie

Arco Vanese

Arco della Fattucchiera

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa

Costo: 15 euro – Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708







Giovedì 06 ore 10.30 appuntamento con l'itinerario "Bari Nicolaiana". Scopriremo i tesori della cittadella di San Nicola, esploreremo lo splendido museo Nicolaiano (riallestito e gestito dalla Accademia Cittadella Nicolaiana Onlus) che conserva parte del tesoro di San Nicola, entreremo nella meravigliosa basilica di San Nicola simbolo della nostra Bari.

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al museo

Punto d'incontro: Largo Papa Urbano II c/o museo nicolaiano

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Prenotazione obbligatoria mandando un whatsapp al 3403394708 indicando un cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico







Sabato 08 ore 10:00 appuntamento con “Trekking dell'abbazia medievale di Monte Sacro” Saremo immersi nel Parco Nazionale del Gargano, in un luogo sacro fin dai tempi più antichi dove si è praticato prima il culto pagano di Giove Dodoneo e poi quello cristiano dedicato alla Santissima Trinità. Nella radura, "davanti alle vetuste grandiose rovine lungi dai rumori", le pietre non sono più oggetti inanimati, ma raccontano la storia del luogo e la geologia del territorio. Lungo il percorso potremo ammirare diverse specie di orchidee spontanee.

Punto d'incontro: Stazione di servizio Piemontese, Mattinata (FG), da qui ci sposteremo per circa 8-10 km in macchina per raggiungere il sentiero da percorrere

Costo: 15 euro (il pagamento deve avvenire solo online cliccando su https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link)

______

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 5 ore. Distanza percorsa: circa 5 Km. Dislivello +/- 150 m

• Livello turistico

• Incontro ore 10:00. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo

procederemo con l’escursione.

• L'escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km, e si snoda sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING; indumenti sportivi, vestiario a strati consono

alla stagione, costume da bagno e telo se si vuole approfittare della spiaggia poco distante. CONSIGLIATI

bastoncini, snack come frutta o frutta secca e pranzo al sacco, almeno 2 litri di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Crema solare

• Mascherina, gel igienizzante

_______________

Percorso adatto a bambini

È possibile portare animali da compagnia

Prenotazioni a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708







Sabato 08 ore 17.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono









Sabato 08 ore 17.30 appuntamento con “San Nicola e il Mare” Un percorso tra le immagini del santo più famoso del mondo e le sue storie. Durante la visita costruiremo, secondo la tecnica giapponese dell'Origami, una barca che sarà lo strumento teatrale per raccontare una delle storie più famose e più antiche che hanno fatto di Nicola il patrono dei naviganti. In questo percorso saremo accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma

_____________

Costo: 15 euro

Corte Triggiano, edicola tre santi, san Marco dei Veneziani, Basilica San Nicola.

Punto d'incontro: scalinata piazza Chiurlia.

_______________

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708







Domenica 09 ore 10.15 appuntamento con Puglia Archeo Trekking – scopriremo il casale di Balsignano, un insediamento rurale fortificato a Modugno. Il casale di Balsignano è uno degli esempi più illuminanti di quel processo di trasformazione del panorama agrario dell'Italia bizantina che trasformò molti piccoli centri rurali in luoghi fortificati.

_______________

Costo: 10 euro + biglietto di ingresso sito (intero 5 euro)

________________

Punto d’incontro: Piazza Enrico De Nicola – Parcheggio di scambio (dove sarà possibile lasciare la propria macchina ed usufruire del bus gratuito del comune di Modugno).

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Chiesa di San Felice, Sistema delle Fortificazioni, Castello

Chiesa di Santa Maria e cenobio benedettino

______________

Come PRENOTARE: Inviando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono









Domenica 09 ore 10.30 appuntamento con l'itinerario “A Cielo Aperto - il cimitero Monumentale di Bari”. Una rispettosa passeggiata per un luogo in sacro, dove trovano spazio anche emozioni, eventi e fatti storici che lasciano spazio ai racconti profani. E tra sacro e profano, si fondono meravigliosamente le storie di ieri e di oggi che vogliamo raccontarvi. Un percorso che ci porterà a scoprire personaggi celebri e simboli del passato della nostra città, ma anche e soprattutto esempi di architettura e scultura monumentale ancora poco valorizzati e studiati, che rispondono a stimoli culturali di ampiezza europea.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Piazzale degli Exultet

Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria mandando un whatsapp al numero 3403394708 indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico









Domenica 09 ore 17.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono









Domenica 09 ore 17.00 appuntamento con "Lupommini e altri misteri: le leggende di Conversano". Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo ottocentesco, cammineremo lungo Casal vecchio scoprendo i vicoli a spina di pesce che lo contraddistinguono coi suoi riti antichi e, salito il pendio verso il municipio, scenderemo nel Casal nuovo. Pasquale D'Attoma dopo aver curato i testi sulle leggende e le streghe di Bari, torna a raccontare della tradizione, di storie particolari e uniche come il culto della Madonna del Basilico e la leggenda dell'ultimo Lipommine.

Ex Gil, borgo ottocentesco, chiesa Santa Maria la Nova, edicola votiva Madonna del Basilico, Municipio, Casal nuovo.

Costo: 15 euro

Punto di Partenza: Ex GIl – Via Edmondo de Amicis

______________

Durata 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.





--





Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3403394708 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Per annullare la prenotazione: si prega di comunicare tempestivamente un'eventuale disdetta