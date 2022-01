10 gennaio - "EPPURE ME LO RICORDO": LA PRIMA DELLO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA DEL TEATRO ORFEO - Taranto 10/01/2022 "EPPURE ME LO RICORDO": LA PRIMA DELLO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA DEL TEATRO ORFEO

Lunedì 10 gennaio sul palco del Teatro Orfeo la commedia brillante del regista Clarizio di Ciaula



TARANTO - Mistero, ricordi, una famiglia un po' bizzarra, personaggi variegati e una incredibile scoperta: sono gli ingredienti di “Eppure me lo ricordo", lo spettacolo della compagnia del Teatro Orfeo diretta dal regista Clarizio di Ciaula. La prima si terrà al Teatro Orfeo lunedì 10 gennaio, con inizio alle ore 21. Una commedia brillante in cui non manca la suspence, lo spettacolo segna il ritorno della compagnia diretta del regista, che torna a esibirsi, finalmente, dopo un lungo periodo di sospensione delle attività teatrali a causa della pandemia. A impreziosire lo spettacolo sarà anche la colonna sonora originale, grazie al contributo del musicista Egidio Maggio. Il viaggio dei protagonisti sarà accompagnato dal brano “Dejavu”, composto da Maggio, con il testo di Clarizio Di Ciaula e interpretato da Carmen Ciriolo.



Sul palco Anna Danila Ancona, Carmen Ciriolo, Antonella Chiloiro, Lucia De Stefano, Daniela Ettorre, Anna Kireeva, Alessandra Laghezza, Silvia Lopane, Gateano Manzulli e Ilaria Taurino.

L'evento rientra nella stagione 2022 del Teatro Orfeo, "106 anni di storia",organizzata dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Taranto.

Posto unico numerato 15 euro.

Ingresso con Green pass.



Per informazioni, abbonamento e biglietti: 099 4533590 - 3290779521

Ticket in vendita online su www.teatrorfeo.it, presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi o presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7.

www.teatrorfeo.it - info@teatrorfeo.it