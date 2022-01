EPIFANIA: COLDIRETTI PUGLIA, A BARI GIOVEDÌ 6/1 ALL’OSPEDALETTO DEI BAMBINI ARRIVA LA ‘CALZA SOSPESA’ CON DOLCI RURALI 04/01/2022 Arriva la ‘calza sospesa’ per i bambini ricoverati all’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, riempita con i dolci a KM0, fatti secondo le ricette antiche delle nonne. L’iniziativa è di Coldiretti Donne Impresa della Puglia e Campagna Amica che il 6 gennaio 2022, alle ore 10,30, in occasione della festa della Befana hanno mobilitato cuoche e cuochi contadini, per arricchire di leccornie la ‘calza della Befana di campagna’, anche con i dolci donati dai ‘consumatori solidali’ con la ‘spesa sospesa’.



Il dono della calza della Befana vuole essere un gesto di solidarietà anche emotiva verso tanti bambini che vivono una socialità spezzata ai tempi della pandemia, con le paure del Covid, dei distanziamenti e della didattica a distanza, in un contesto aggravato in caso di degenza in ospedale.



Non mancheranno iniziative per aiutare a riempiere la calza secondo le tradizioni locali del territorio in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica in Puglia, dove per l’occasione sono stati organizzati anche appuntamenti con la solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel ponte lungo dell’Epifania.