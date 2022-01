UNA CORSA E UN SELFIE PER ACQUISTI VANTAGGIOSI E PER PROMUOVERE NARDÒ 06/01/2022 L’app RunBull occasione per gli sportivi e strumento di marketing del territorio



Lo sport come occasione di crescita personale e veicolo di promozione del territorio. Questo è possibile grazie a un’app, RunBull, e al progetto Circuiti Running Nardò, concept innovativo che nasce con l’obiettivo di promuovere gli spazi e le aree naturali come luogo privilegiato per la pratica sportiva e motoria consentendo a chi ne usufruisce un’esperienza inclusiva, motivante e consapevole rispetto ai temi di salvaguardia ambientale. Il Comune di Nardò è il primo in Italia a “sposare” il progetto proposto dalla start up Run Bull s.r.l. e dal suo fondatore Andrea Manzo all’assessorato al Marketing territoriale guidato da Giulia Puglia. Con il duplice obiettivo, appunto, di contribuire al benessere individuale di chi frequenta il territorio e di compiere una vera e propria azione di marketing delle bellezze naturalistiche.

In questi giorni chi percorre il tratto tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina troverà la cartellonistica dell’iniziativa con tutte le informazioni utili. Il nuovo lungomare, oggetto di un intervento di riqualificazione (che comprende la realizzazione di una pista ciclabile di circa 3 km) ancora in corso, è il luogo simbolo per un progetto di questo tipo, perché fruibile tutto l’anno in sicurezza e in un contesto meraviglioso da runner, camminatori e amanti delle attività outdoor. Santa Caterina è anche punto di accesso al Parco Naturale Regione di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, polmone verde del Salento che con i suoi panorami di incomparabile bellezza offre ai visitatori (e agli sportivi) un’esperienza di scoperta straordinaria.

“Siamo felici di far parte di questo progetto – spiega l’assessora al Marketing territoriale Giulia Puglia – innanzitutto perché “apripista” tra le amministrazioni comunali, poi per la duplice valenza dello stesso: da un lato, veicolo di promozione del territorio, dall’altro occasione per il benessere personale delle persone. Del resto, questo felice incrocio tra lo sport, i nostri contesti meravigliosi e la tecnologia, non può che portare a risultati proficui per tutti. Il territorio viene scoperto e veicolato, i cittadini fanno movimento in maniera inclusiva e utile viste le promozioni previste, infine le aziende e gli esercizi commerciali hanno un’occasione di crescita. Entrare a far parte di RunBull e sfruttarne le potenzialità è davvero molto facile, mi aspetto che lo facciano in tanti”.

Come funziona? Basta scaricare gratuitamente l’app RunBull dagli store digitali (la usano già più di 15 mila utenti) e registrarsi con un indirizzo di posta elettronica o un profilo social. Navigando nella sezione “Gare” > “Challenge”, è possibile individuare l’evento “Nardò Running” e iscriversi. Poi occorre registrare una corsa con l’app dallo smartphone (anche sincronizzando l’orologio con l’app, compatibile con Garmin, Suunto, POLAR, Apple Watch) e alla stessa sarà assegnato un punteggio in base a distanza, velocità e dislivello con il quale essere inseriti in classifica. A questo punto diventa stimolante poter scegliere la sfida e l’esperienza più congeniale, cercare di migliorare il proprio punteggio, misurarsi con altre persone, commentare le attività, pubblicare le proprie foto condividendole su Facebook e Instagram, usufruire di una serie di informazioni sui luoghi. Al termine della corsa, infine, sarà possibile ricevere un “pacco gara” virtuale con sconti e promozioni esclusivi presso gli esercizi commerciali e le aziende del territorio che hanno aderito al progetto.

“Circuiti Running Nardò – spiega Andrea Manzo, fondatore della RunBull – è il primo progetto al mondo che consente a cittadini e turisti un accesso smart e innovativo al sistema basato sulla geolocalizzazione, che ha l’obiettivo di informare, promuovere, attrarre, connettere e fidelizzare gli utenti al territorio attraverso lo sport. Siamo certi che partirà la caccia all’hashtag più cool per condividere fotografie commenti e like sui social. Noi lo abbiamo già scelto: #illungomarepiùbelloditalia”.

Ogni altra informazione utile è disponibile al link https://runbull.net/circuiti-running-nardo/ o scrivendo a info@runbull.net.