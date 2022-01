[PHOTOGALLERY] L’Andria Bike va forte nella prima uscita dell’anno solare 2022 a Corato nel ciclocross 09/01/2022 Positivo avvio dell’anno solare 2022 per l’Andria Bike impegnata nella prima gara a Corato dove ha avuto luogo recentemente il Trofeo Ciclocross Centro-Sud come prova generale per i Campionati Italiani Ciclocross in Friuli Venezia Giulia a Variano di Basiliano.

Le prestazioni dei ragazzi sono state davvero di ottimo livello con il primo posto di Simone Massaro e il secondo di Antonio Regano tra gli allievi secondo anno, il terzo di Ivan Marco Bisanti tra gli allievi primo anno, il secondo di Silvia Leonetti tra le esordienti donne primo anno e il quarto di Mattia Figliolia tra gli esordienti uomini primo anno. Di rilievo la tripletta prima, seconda e terza posizione per gli esordienti secondo anno Giuseppe Fornelli, Raffaele Cascione e Gianluca Lapi, a cui si aggiunge il quinto posto di Michele Saccotelli nella medesima categoria.

Questi risultati raccolti a Corato costituiscono un buon inizio di una stagione che sarà assai impegnativa in tutti i settori delle due ruote, obiettivi molto cari al presidente Luigi Tortora e al direttore sportivo Raffaele Ziri che spingono molto sulla multidisciplina