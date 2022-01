Novoli (Lecce) - Giuliana Sgrena e Fabrizio Peronaci in Salento per il Premio Nabokov 09/01/2022 Il Salento è terra di cultura che ad ogni stagione rinnova il proprio rapporto con i libri e la scrittura. Il 2022 si apre ormai come tradizione con il Premio internazionale Nabokov curato dal 2006 da Interrete e Prospektiva, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Novoli e vari enti e realtà associative. Quest’anno la cerimonia alla quale parteciperanno autrici e autori provenienti da tutta Italia si terrà sabato 5 febbraio 2022, presso il Teatro Comunale di Novoli. Grazie all’Assessore alla Cultura del comune Sabrina Spedicato il Premio Nabokov torna in presenza in un luogo evocativo nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla “Focara”, l’evento secolare che ogni anno si svolge nel comune salentino.

Il Nabokov 2022 vedrà consegnare la prestigiosa targa in memoria del giornalista Pino Scaccia – già presidente del premio – alla giornalista Giuliana Sgrena che presenterà il suo ultimo libro “Manifesto per la verità. Donne, guerre, migranti e altre notizie manipolate” edito dal saggiatore. La giuria ha voluto consegnare il premio a Giuliana Sgrena per la professionalità, dedizione e per il lavoro svolto in questi anni.

Nata a Masera, in Piemonte, nel 1948, dal 1988 scrive per il quotidiano il manifesto, dal 1997 per il mensile Modus vivendi, e per il settimanale tedesco Die Zeit.

Ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2003) e il premio giornalistico Saint Vincent (2005).

Nella sua carriera di cronista, Sgrena ha avuto modo di realizzare numerosi resoconti da zone di guerra, tra cui Algeria, Somalia ed Afghanistan. É autrice di numerose pubblicazione. Tra le più importanti "Dio odia le donne" (2016), "Rivoluzioni violate" (2014), "Il prezzo del velo. La guerra dell'Islam contro le donne" (2008).

Ricordiamo che l’edizione 2021 era stata assegnata al giornalista Toni Capuozzo.

Sul palco ci sarà anche il giornalista Fabrizio Peronaci che presenterà il saggio “Il crimine del secolo. L’attentato al papa e i casi irrisolti della ragione di Stato”, pubblicato da Fandango. Fabrizio Peronaci, laureato in Scienze politiche, giornalista professionista. Lavora al “Corriere della sera” dal 1992, nella sede di Roma, dove è caposervizio e si occupa di cronaca nera. Ha seguito, prima da cronista e poi da responsabile del settore, i principali gialli della capitale.

I due autori saranno intervistati da Andrea Giannasi.

A seguire la cerimonia di premiazione del Premio Nabokov 2021.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna culturale dei dieci giorni che anticipano i momenti conclusivi del 16 e 17 gennaio durante i quali brucerà la “FOCARA”.

La rassegna, organizzata dal Comune di Novoli e dallAssessore alla Cultura Sabrina Spedicato, vede come partner Interrete e Piergiorgio Leaci.