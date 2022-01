Bari - Sospensione del Consiglio comunale di Gravina in Puglia e nomina del Commissario 13/01/2022 Il Prefetto di Bari in data odierna, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del TUEL, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Gravina in Puglia e la contestuale nomina della dott.ssa Rossana RIFLESSO – Viceprefetto Vicario della Prefettura di Bari - quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente.



Il provvedimento è scaturito a seguito delle dimissioni presentate contemporaneamente da tredici Consiglieri del Comune di Gravina in Puglia.



Il Commissario prefettizio sarà coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dai sub commissari Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini – Viceprefetto, Capo Ufficio Staff Area I - Dott.ssa Cinzia Carrieri – Viceprefetto, Capo di Gabinetto, Dott.ssa Rita Guida – Dirigente di Area Prima, II fascia, tutte in servizio presso la Prefettura di Bari.