Massafra (Taranto) - Premio di laurea “Dottor Angelo Pupillo”: pubblicato il bando 13/01/2022 Tutto pronto per la seconda edizione del premio di laurea “Dottor Angelo Pupillo” con la pubblicazione del bando e l’istituzione della commissione scientifica che assegnerà la borsa di studio



MASSAFRA - Si rinnova l’appuntamento con un’importante iniziativa Rotary Club Massafra dedicata ai giovani. Al via la seconda edizione del premio di laurea “Dottor Angelo Pupillo” il cui bando è stato recentemente pubblicato dal club service. La borsa di studio, patrocinata del Comune di Massafra e dall’Ordine dei Medici della provincia di Taranto, è finanziata dalla famiglia Pupillo che ha messo a disposizione la somma di 1.500 euro.



Istituito in memoria del noto e stimato medico cardiologo massafrese socio fondatore e past president del Club, il premio sarà assegnato a cadenza biennale alla migliore tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia con particolare riguardo alla Cardiologia conseguita nelle Università di Bari, Foggia o Siena.



«Sentiamo doveroso – ha commentato il presidente Rotary Club Massafra ingegner Fernando Tramonte – questo tributo alla memoria del dottor Pupillo, che ben si coniuga con l’impegno del nostro Club nel sostenere le opportunità di studio, di crescita e nel promuovere la formazione di giovani medici».



«La seconda edizione del "Premio Pupillo" – fanno inoltre sapere dal club service – assume quest’anno per il Rotary Club Massafra un particolare significato, in quanto consapevoli che, in un momento in cui rinascono speranze e si mobilitano risorse per superare la gravissima crisi sanitaria in corso, non debbano venire a mancare ai giovani talenti le opportunità di ricerca, di studio e di crescita nel loro percorso professionale.»



«Il premio – si legge nel bando – è destinato alla migliore tesi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con particolare riguardo alla Cardiologia, redatta da giovani medici i cui risultati intendono promuovere lo sviluppo scientifico della Medicina e in particolare della Cardiologia.»



La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata ai giovani che abbiano conseguito la laurea in medicina tra gennaio 2020 e dicembre 2021 di età non superiore ai 30 anno al momento del conseguimento della laurea.



L’istanza di partecipazione, insieme alla documentazione richiesta nel bando (consultabile sul sito Istituzionale dell’Azienda Sanitaria locale di Taranto

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto nonché sulla pagina Facebook del Rotary Club Massafra e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Taranto OMCEO), dovrà per pervenire entro e non oltre il 15 febbraio prossimo all’indirizzo PEC rcmassafra@pec.rotary2120.net.

Il compito di esaminare gli elaborati che saranno pervenuti in tempo utile è stato affidato ad una commissione scientifica appositamente istituita formata da tre membri, autorevoli cardiologi designati dalla famiglia Pupillo d’intesa con il presidente del Rotary Club Massafra Tramonte.



La proclamazione e premiazione del vincitore, annunciano dal Club, avrà luogo nel corso di una cerimonia in ricordo del dottor Pupillo in programma per la prossima primavera, compatibilmente con le norme in materia di emergenza sanitaria vigenti.

Ricordiamo che il Premio Pupillo 2019 è stato assegnato a febbraio 2020 ad una giovane dottoressa che, laureatasi in medicina e chirurgia nel Luglio 2019 con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Foggia, ha discusso una brillante tesi clinico sperimentale in malattie dell’apparato cardio-vascolare.



Premiare la gioventù meritevole è mantenere viva la memoria del dottor Angelo Pupillo, già primario del servizio di Cardiologia dell’ospedale “Matteo Pagliari” di Massafra dal 1980 al 2006.



Mariella Eloisia Orlando



BIOGRAFIA

Un piccolo estratto del ricchissimo curriculum del dottor Pupillo



Il dottor Angelo Pupillo laureatosi a Siena nel 1967 in medicina e chirurgia e specializzassi nella stessa università in malattie cardiovascolari e reumatiche, è stato assistente presso la divisione di Cardiologia con UTIC dell’Ospedale Regionale S. Maria della Scala di Siena (Policlinico Universitario).

Dopo l’esperienza senese rientrato a Massafra nel 1973 ha lavorato come aiuto cardiologo sino al 1980 presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti ed in tale unità operativa ha avuto un ruolo determinante nella istituzione ed organizzazione dell’unità di cura coronarica (UTIC di I generazione), mettendo a disposizione le precedenti esperienze maturate nel policlinico senese.

Dal 1980 al 2006 è stato Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Massafra, dove ha lavorato con impegno per la crescita moderna del servizio, tesa ad offrire all’utenza del territorio standard assistenziali cardiologici sempre adeguati e migliori.



Dal 1995 – 1999 ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Sanitario del nosocomio di Massafra.

Dal 2006 al 2015 è stato consulente cardiologo presso il Centro Medico di Riabilitazione(Fondazione Maugeri)di Marina di Ginosa, dove ha partecipato, in qualità di responsabile scientifico e relatore ad alcuni eventi culturali (corsi ECM) riguardanti le “problematiche in pneumologia” .

Ricordiamo che nell'anno accademico 1994-1995, il 29 Ottobre 1994 a Providenze, durante la Xº International Accademic Convocation indetta da The Costantìnìan University (Cranston, Rhode Island - USA), in occasione della celebrazione del 45º anniversario della istituzione della Cattedra dei Diritti Umani "Cesare Beccaria", gli è stato conferito, con cerimonia pubblica, dal Magnifico Rettore Prof. Dr. Vavala FRSH e dal Senato Accademico, il titolo di "Doctor of Cardiology Honoris Causa".

Il 5 Novembre 2017 l’Ordine dei Medici gli conferisce, con cerimonia pubblica, presso il salone di rappresentanza della Provincia di Taranto, la Medaglia d’oro alla carriera per i 50 anni di laurea e giuramento professionale.

Si spegne in seguito ad una broncopolmonite nel reparto di rianimazione dell’Ospedale SS. Annunziata il 27/02/2019.