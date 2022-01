Orsara di Puglia (Foggia) - Orsara, oggi lo screening gratuito per la popolazione scolastica 15/01/2022 Orsara, oggi lo screening gratuito per la popolazione scolastica

Sono 133 i positivi accertati, tre giorni fa erano 120: si registra un primo rallentamento

Oggi tamponi gratuiti per tutta la giornata a docenti, studenti e personale Ata

Lunedì il rientro a scuola in presenza, ma il servizio mensa resta sospeso fino al 29 gennaio



ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Ad oggi, sabato 15 gennaio, i positivi accertati sono 133 a Orsara di Puglia. Tre giorni fa, erano 120. Ieri, venerdì 14 gennaio, allo screening gratuito con tampone antigenico per la popolazione scolastica hanno partecipato 22 tra bambini e adulti. Due minori sono risultati positivi, ma si tratta di bambini che erano già in quarantena. Ieri i tamponi sono stati effettuati soltanto il pomeriggio, mentre oggi lo screening dedicato alla popolazione scolastica (docenti, personale ATA, bambini e ragazzi) è iniziato alle ore 8.30 e proseguirà fino alle 12.30, per poi riprendere in serata dalle 16.30 alle 20.



IL TRACCIAMENTO CONTINUA. “Dai dati in nostro possesso”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce, “osserviamo che il numero dei contagi stia aumentando meno velocemente rispetto a quanto avvenuto nelle scorse settimane. Tuttavia occorre restare molto cauti e continuare come e più di prima a mantenere comportamenti improntati al rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del contagio. Il tracciamento è stato migliorato grazie allo screening di massa avviato lo scorso 5 gennaio. Le quarantene in atto hanno aiutato, probabilmente, a contenere la diffusione del virus”.



LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE. “Riteniamo che lo screening rivolto alla popolazione scolastica, che oggi si svolgerà per tutta la giornata nella Farmacia Costa, sia molto importante per garantire un ritorno a scuola più sicuro. Lunedì 17 gennaio, infatti, dopo una settimana di sospensione delle lezioni in presenza, gli alunni delle scuole orsaresi di ogni ordine e grado torneranno in aula. La sospensione del servizio di mensa scolastica, invece, è stata prorogata fino al 29 gennaio compreso”.