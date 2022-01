Francavilla Fontana - Castello Imperiali ospita il corso per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni 16/01/2022 Lunedì 17 gennaio alle 9.00 prenderà il via a Francavilla Fontana l’innovativo corso per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni dell’ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia.



L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione, porta per la prima volta un percorso didattico dell’ITS a Francavilla Fontana.



Il quartier generale del corso sarà nelle stanze al piano terra di Castello Imperiali attigue all’Ufficio Protocollo che sono state attrezzate dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell’attività.



“Pochi mesi fa – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – il Presidente Draghi ha sottolineato l’importanza della formazione tecnica superiore e l’intenzione di potenziarla ulteriormente. L’approdo nel luogo più istituzionale di Francavilla Fontana del corso dell’ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia è il primo passo verso una maggiore centralità di Francavilla Fontana nella formazione post diploma.”



Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nati con l’intento di fornire una formazione altamente specializzata alle ragazze e ai ragazzi. Sono strutturati sotto forma di fondazione e ospitano al proprio interno Istituti Scolastici, Enti Locali, imprese, università e enti di formazione. Sono radicati sul territorio e hanno origine dalla domanda di professionalità proveniente dal mercato, per questa ragione i titoli di tecnico superiore sono un sicuro lasciapassare per il lavoro.



“Il corso per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni – spiega il rappresentante dell’Amministrazione Comunale prof. Giovanni Semeraro – punta su un settore economico che è in rapida ascesa con innumerevoli campi di applicazione. Una formazione che guarda al mercato del lavoro e dialoga con le imprese per fornire una alta professionalità spendibile da subito.”



La classe, composta dai 27 allievi che hanno superato le selezioni per l’accesso al corso, affronterà un percorso didattico biennale strutturato in lezioni frontali e 800 ore di stage in aziende.



Lunedì 17 gennaio ad accogliere docenti e studenti ci saranno il Sindaco Antonello Denuzzo, il prof. Antonio Ficarella, Presidente dell’ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia, il Prof. Giovanni Semeraro ed il prof. Cosimo Distante.



Alle studentesse e agli studenti che frequentavano l’aula studio, in attesa dell’apertura della Biblioteca Comunale, saranno destinati nuovi spazi di Castello Imperiali.