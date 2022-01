“LA NOTTE Č GIOVANE”: 7.700 SOMMINISTRAZIONI NELLE PRIME DUE SERATE. PRENOTAZIONI APERTE PER LA SESSIONE DI OGGI 16/01/2022 Sono 7.700 le somministrazioni effettuate nelle prime due notti di vaccinazione dedicate alla fascia 12-19 anni. L’iniziativa “La notte è giovane” prosegue oggi, dalle ore 20 a mezzanotte in 34 hub pugliesi.

Il successo dell’iniziativa si riflette anche sui dati percentuali delle terze dosi ai giovani pugliesi, con un significativo incremento in queste ore anche rispetto alla media nazionale.

Per la fascia 12-19 anni in Puglia i dati sono:

14% ha ricevuto la terza dose/richiamo (+2,6% della media nazionale).

84% ha ricevuto almeno una dose (+3,5% della media nazionale).

78% ha ricevuto la seconda dose (+5,1% della media nazionale).

Le prenotazioni sono ancora aperte e si possono effettuare mediante il sito http://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 39,4%, 16,7 punti sopra la media nazionale (grafico allegato).

Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 54% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8% della media nazionale).



ASL BARI

Le ragazze e i ragazzi baresi che hanno tra i 12 e 19 anni sono la fascia di popolazione cittadina maggiormente coperta contro il Coronavirus. Il 98 per cento di loro ha ricevuto (a fronte di un 94 per cento di media provinciale) infatti, almeno una dose di vaccino anti Covid. E’ il dato che emerge dopo l’iniziativa straordinaria regionale “La Notte è giovane”, la tre giorni di vaccinazioni by night in corso in tutta la Regione. Sono state finora 5.160 le somministrazioni eseguite fra il 14 e il 15 gennaio. I giovanissimi baresi non hanno avuto dubbi e hanno scelto di proteggersi nella speranza di poter riprendere, nel più breve tempo possibile, una vita normale grazie alla protezione del vaccino. Numeri che sicuramente aumenteranno visto che anche oggi è prevista una giornata straordinaria di vaccinazione notturna. L’esempio dei più grandi è stato però seguito anche dalle loro sorelle e fratelli minori: sempre restando a Bari quasi un bambino su 2 (il 47 per cento) nella fascia di età 5-11 anni ha ricevuto la prima dose. Numeri, questi, particolarmente importanti perchè consentono una ripresa dell'attività scolastica sempre in maggiore sicurezza.

Nella giornata di ieri nella Asl di Bari sono stati somministrati 12.308 vaccini,di cui 9.177 terze dosi, 1.187 seconde e ben 1.944 prime. In tutta la Provincia il 93 per cento della popolazione ha effettuato almeno una dose. Un numero che sale al 70 per cento se si considera chi ha fatto la seconda dose da almeno 4 mesi, e dunque ha una copertura totale.



ASL BAT

Nella serata di ieri 552 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni hanno partecipato alla iniziativa 'La. Notte è giovane" organizzata a Barletta e Margherita: in 275 sono stati vaccinati a Barletta, in 277 a Margherita di Savoia. Intanto sale anche la percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 hanno che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino: si tratta del 38 ler cento della popolazione. La percentuale di tutta la popolazione che ha ricevuto la terza dose è del 44 per cento.



ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono circa 328mila e di questi 298mila con la seconda dose e 172mila con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'88,7%, all'80,7% e al 49,7%. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 97,6%, al 94,8% per il ciclo completo e al 77,1% per la terza dose.

Sono 115.406 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 41.855 (38%) in ambito domiciliare. Il 17,9% (20.664) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 25,6% (29.587) a soggetti della fascia di età 70-79 anni, il 25,2% (29.098) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 30,5% (35.142) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (67.826; 58,8%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (28.029; 24,3%), dai caregiver (2.347; 2%) e da altre categorie (17.204; 14,9%).



ASL FOGGIA

Sono 1.218.101 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Sono 251.327 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 5.201 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 251.655 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 7.786 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 38.920 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni (di questi, 5.866 hanno ricevuto anche la terza dose).

Bilancio positivo delle sedute serali organizzate dalla ASL Foggia: in tutto, nei 7 hub che hanno aderito all'iniziativa regionale, sono state somministrate circa 1.000 dosi ai giovani della provincia di Foggia.



Comunicazione di servizio

Si informa che il drive through di Manfredonia cambia sede.

Da oggi è attivo in via Scaloria, area Mercato settimanale.



ASL LECCE

Nella ASL Lecce il 45.6% della fascia 5-11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino antiCovid e il 10.6% ha completato la vaccinazione.

A quota 23.806 vaccinazioni pediatriche effettuate finora di cui 1001 nella giornata di ieri.

Prosegue la campagna vaccinale con 8343 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, a domicilio e in ambulatorio.

La seconda serata dell'iniziativa “La notte è giovane”, dedicata alla vaccinazione con prenotazione dei ragazzi 12-19 anni, registra 108 vaccinazioni a Gagliano, 156 a Poggiardo e 259 nell'Hub Museo Castromediano di Lecce.



ASL TARANTO

La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 3.182 dosi somministrate: 360 prime dosi, delle quali 154 pediatriche; 391 seconde dosi e 2.431 dosi di richiamo.

Nello specifico, a Taranto 885 dosi sono state somministrate presso l’Arsenale della Marina Militare; 631 dosi a Massafra; 207 nelle farmacie abilitate; 65 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 1.295 dosi nei propri ambulatori e 99 a domicilio.

Ieri sera, aperti dalle 20 a mezzanotte gli hub di Manduria, Ginosa e Porte dello Jonio per l'iniziativa "La notte è giovane", dedicata alla vaccinazione dei ragazzi 12-19 anni.