Appuntamenti settimanali a cura di PugliArte tra Bari, Casamassima, Bitonto, Monopoli e anche Matera 17/01/2022 Venerdì 21 ore 17.30 appuntamento con “La poesia di Bari: Di Arco in Arco” Se vi incuriosisce esplorare le più antiche e caratteristiche viuzze di Bari Vecchia, non perdete questa particolare visita guidata esperienziale. Il visitatore sarà condotto e potrà perdersi nelle splendide viuzze del centro storico, dove incontreremo archi e corti di epoca medievale.

Costo: 10 euro

Arco Alto e Arco Basso

Arco Corte Notar Morea

Arco Giandomenico Petroni

Arco De Gemmis

Arco Santa Teresa dei Maschi, Arco Sant’Onofrio

U pertone iìsse e ttrase

Arco della Meraviglia

Arco del Carmine

Arco della Neve

Arco della Fattucchiera

Punto d’incontro: Piazza Federico II c/o ingresso Castello

Come PRENOTARE: Inviando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono





Sabato 22 ore 10.00 appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Il bosco di Marcedd (Casamassima - Sammichele). Il percorso, facile e adatto a tutti, si snoda in uno dei tratti più caratteristici e suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud - est di Casamassima. Di elevato valore ambientale è la Macchia di Marcello (Bosco di Marcedd), questo sito poco conosciuto, ma ricco di elementi paesaggistici unici nel Mediterraneo, ci si può immergere in affascinanti percorsi naturalistici sotto gallerie di querce, prugnoli e biancospino, dove ammireremo il colori dell'inverno

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: verrà comunicato con la conferma della prenotazione

______________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Naturalistico. Durata: circa 3,5 ore. Distanza percorsa: circa 10 Km ad anello

• Livello escursionistico

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama con attraversamento di torrenti

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING WATERPROOF, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa

________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare. I bambini dai 13 anni in su pagano un biglietto ridotto di 5 euro

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico





Sabato 22 ore 17.00 appuntamento con l’itinerario “La poesia di Bitonto: Di Affresco in Affresco”. In questo tour vi accompagneremo alla scoperta dei meravigliosi affreschi conservati nelle più belle chiese e monasteri bitontini. Partiremo dalla cripta della Cattedrale, per poi terminare il nostro giro nell'esclusiva chiesa di San Leucio vecchio. Non mancate!

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

______________

Cattedrale di Bitonto

Chiesa di San Leucio Vecchio

Punto d'incontro: Porta Baresana/ via sedile

GREEN PASS OBBLIGATORIO

_____________

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708





Sabato 22 e Domenica 23 ore 17.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono





Sabato 22 ore 17.30 appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende. Speciale Mrta Bèfani"

Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Porta Nova

Colonna Infame

Cape du Turchie

Arco Vanese

Arco della Fattucchiera

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa

Costo: 15 euro – Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708





Domenica 23 ore 10.00 appuntamento con “Puglia Archeo Trekking – La costa di Monopoli e le sue Torri”. È la Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. Il nostro Archeo Trekking parte da Torre Cintola, una delle tante torri di avvistamento volute da Pietro da Toledo. Passeggeremo per la via Appia Traiana e scorgeremo insediamenti rupestri e ipogei. Passeggiando per seminativi e oliveti secolari, riprenderemo la costa e, tra lussureggianti ginepri giungeremo all’Abbazia di Santo Stefano: gioiello architettonico incastonato in un promontorio tra due porti naturali, scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell'omonimo feudo gerosolimitano.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Torre Cintola

https://goo.gl/maps/mThC99c68rQEZmJbA

________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: E. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L'escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un contatto telefonico e un cognome





Domenica 23 ore 10.30 appuntamento con il "Racconto dell'antica civiltà Rupestre di Matera". Passeggeremo nella Matera sotterranea con la visita del sasso Barisano, per poi proseguire attraverso via Madonna delle Virtù, che costeggia la gravina, nel sasso Caveoso, visiteremo piazza San Pietro Caveoso e la chiesa in stile romanico di San Pietro.

Costo: 10 euro per la visita guidata da pagare online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/... biglietti di ingresso ai siti 4 euro a partecipante

Punto d'incontro: piazza Vittorio Veneto

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI SITI ARCHEOLOGICI

____________

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708





Domenica 23 ore 10.30 appuntamento con la "Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere". La passeggiata nella Bari più elegante si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del '900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l'occhio alla nobiltà

Costo: 10 euro

Itinerario: 1.Teatro Margherita, 2)Palazzo Diasparro, 3)Teatro Petruzzelli; 4)Palazzo Cutrignelli; 5)Palazzo Gomes; 6)Palazzo Ex Scuola De Sanctis; 7)Palazzo Isolato; 8)palazzo Atti; 9)Palazzo Scattarelli; 10)Palazzo Mincuzzi; 11)Palazzo Goccia del latte; 12)Kursaal

Punto d'incontro: ingresso Teatro Margherita

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.





Domenica 23 ore 10.30 appuntamento speciale PALAZZO FIZZAROTTI

💰Costo: 10 euro (https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...) per la visita guidata + 5 euro per ingresso

*PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE*

______________

Salone del Camino

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II

_______________

É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

La visita guidata sarà eseguita nel rispetto dell'attuale normativa di sicurezza Covid19, come da DPI vigente

______________

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome





Domenica 23 ore 17.00 appuntamento con "Lupommini e altri misteri: le leggende di Conversano". Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo ottocentesco, cammineremo lungo Casal vecchio scoprendo i vicoli a spina di pesce che lo contraddistinguono coi suoi riti antichi e, salito il pendio verso il municipio, scenderemo nel Casal nuovo. Pasquale D’Attoma dopo aver curato i testi sulle leggende e le streghe di Bari, torna a raccontare della tradizione, di storie particolari e uniche come il culto della Madonna del Basilico e la leggenda dell’ultimo Lipommine.

Ex Gil, borgo ottocentesco, chiesa Santa Maria la Nova, edicola votiva Madonna del Basilico, Municipio, Casal nuovo.

Costo: 15 euro

Punto di Partenza: Ex GIl – Via Edmondo de Amicis

______________

Durata 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti



--





Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3403394708 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Per annullare la prenotazione: si prega di comunicare tempestivamente un'eventuale disdetta.