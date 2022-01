18 gennaio - "IL DELITTO DI VIA DELL'ORSINA" CON MASSIMO DAPPORTO E ANTONELLO FASSARI a San Severo (Foggia) 18/01/2022 CITTÀ DI SAN SEVERO

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

TEATRO VERDI

Stagione teatrale 2021/2022



Il primo spettacolo del nuovo anno della stagione teatrale 2021 – 2022 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese sarà la commedia brillante IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA con Massimo Dapporto e Antonello Fassari, in programma al Teatro Comunale Giuseppe Verdi martedì 18 gennaio 2022.

“Iniziamo alla grande il 2022 – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – con una compagnia eccellente ed un attore d’eccezione come Massimo Dapporto, uno dei mostri sacri del teatro italiano. E’ una commedia che promette risate e tanta allegria”.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Verdi dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Costo biglietti: platea € 30,00; palchi I e II fila € 25,00; palchi III fila € €20,00; €15,00.

Martedì 18 gennaio 2022 - Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro della Toscana Massimo Dapporto, Antonello Fassari. IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA (L’Affaire de la rue de Lourcine) di Eugène Labiche - traduzione Andrée Ruth Shammah e Giorgio Melazzi - con Massimo Dapporto, Antonello Fassari - Susanna Marcomeni e con Marco Balbi, Andrea Soffiantini, Francesco Brandi - scene Margherita Palli – luci Camilla Piccioni - regia e adattamento ANDRÉE RUTH SHAMMAH.

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente i due tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente. Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio. Una situazione paradossale, un po’ beckettiana brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène Marin Labiche