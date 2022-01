23 gennaio - Teatro Comunale di Galatone Denny Mendez Vito Cesaro IL CARRO DI DIONISO 23/01/2022 Compagnia Salvatore Della Villa Comune di Galatone Teatro Pubblico Pugliese

Teatro Comunale di Galatone

TEATRI DELL'AGIRE

ANNO QUARTO - 2021.22

DAL 23 OTTOBRE 2021 AL 9 APRILE 2022



23 gennaio 2022 ore 18

Denny Mendez Vito Cesaro

IL CARRO DI DIONISO

libero adattamento dall’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli

adattamento e regia Vito Cesaro

con Massimo Pagano, Claudio Lardo, Christian Salicone, Filippo D’Amato

costumi Maria Marino

coreografie Marina Ansalone

musiche Roberto Marino

scene Luca De Nicola



Continua la quarta stagione di teatro e musica del Teatro Comunale di Galatone "Teatri dell'Agire". Nuovo appuntamento il 23 gennaio alle ore 18 (porta ore 17.30), con “Il Carro il Dioniso” dramma satiresco di Ettore Romagnoli, commistione perfetta tra commedia dell’arte napoletana ma dal sapore classico. Scrittura scenica con botta e risposta, e gag degne della più brillante commedia degli equivoci, sono alla base della commedia greca di Ettore Romagnoli, celebre saggista, critico letterario e traduttore di varie opere greche. I personaggi della commedia sono particolari, divertenti e per certi versi surreali, guidati da Vito Cesaro, tra cui spicca la presenza esotica di Danny Mendez.

La stagione teatrale è curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Comune di Galatone, e si avvale, per il terzo anno, della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e del sostegno della Regione Puglia grazie al Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.



Cèrilo, ricco signore siciliano, è innamorato di Asteria, figlia di Anticlo principe di Gela. Asteria è la più bella donna siciliana, bella e altera al tempo stesso, tant’è che la sua alterigia la porterà a giurare: “solo di un Nume io sarò, oppure diventerò sacerdotessa”. Il giuramento viene sentito di nascosto da Cèrilo, il quale non vuole rinunciare ad Asteria e si rivolge a Fliace, direttore di una compagnia di comici girovaghi. Insieme ordiscono un piano sulla base di una antica credenza popolare, la quale narra che un giorno, Dioniso, con al seguito satiri e mènadi, verrà sulla terra con il suo carro a rapire la figlia del principe di Gela. Infatti, il piano ordito è quello che, durante la festa del genetliaco del principe Anticlo, Cèrilo, aiutato dagli attori Fliaci, con il favore di tuoni e lampi finti, apparirà nelle vesti del dio Dioniso per rapirla.



Questo dramma satiresco è riconducibile nella sfera del culto del dio Dioniso, dio dell'estasi, del vino, dell'ebbrezza e della liberazione dei sensi; il testo originario, come altri testi teatrali del primo 900 era trascritto in rime. Il lavoro di adattamento dell’opera, nel rispetto del testo originario, lo ha reso più scorrevole, veloce, con battute comiche a chiusura che ne spostano l’asse da dramma in rime a commedia brillante e comica. Sebbene la produzione di drammi satireschi durante l'età classica fu molto cospicua, ai giorni nostri è giunto un solo testo integro, il Ciclope di Euripide. A questo si aggiungono alcuni frammenti dei Pescatori di Eschilo e dei Segugi di Sofocle.



Prossimi appuntamenti della stagione teatrale saranno: il 30 gennaio, in collaborazione con il Conservatorio ‘Tito Schipa’ di Lecce, il concerto Le Masciare magia, mito e leggenda con musiche di Vito Cataldi, Giuseppe Gigante, Daniela Monteduro; il debutto della nuova produzione della Compagnia Salvatore Della Villa, Il Veleno del Teatro di Rodolf Sirera con Salvatore Della Villa e Alfredo Traversa è previsto per i giorni 6-7-8 febbraio.



È inoltre avviato da ottobre il Centro di Formazione e Ricerca dell'Attore diretto da Salvatore Della Villa, che propone 3 corsi, adulti - bambini e ragazzi - dizione. L'obiettivo è quello di formare giovani Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell'arte della recitazione e del Teatro, la lo loro necessità artistica. E per coloro che hanno meno velleità e curiosità vivere armonicamente e con gioco, la loro passione. Un team di insegnanti seguirà gli allievi in lezioni teorico-pratiche che porteranno all'allestimento dell'esercitazione scenica finale.



