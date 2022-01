24 gennaio - Valentina Lodovini porta in scena “Tutta casa, letto e chiesa" di Dario Fo a Taranto 24/01/2022 TUTTA CASA, LETTO E CHIESA: VALENTINA LODOVINI NELLO SPETTACOLO SCRITTO DA DARIO FO E FRANCA RAME



Si ride e si riflette sulla condizione delle donne nei monologhi in scena al Teatro Orfeo lunedì 24 gennaio alle ore 21



TARANTO - “Tutta casa, letto e chiesa”, il primo testo scritto a quattro mani dal premio nobel Dario Fo e dalla sua compagna di vita e di teatro Franca Rame, arriva al Teatro Orfeo di Taranto, in via Pitagora 80, lunedì 24 gennaio alle ore 21.



Valentina Lodovini porta in scena una commedia satirica e grottesca sulla condizione delle donne.



Il primo debutto dello spettacolo è stato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in appoggio alle lotte del movimento femminista. Il testo è tuttora rappresentato in oltre trenta Nazioni: la condizione della donna, purtroppo, è simile ovunque. Sono gli anni dei grandi movimenti femministi, a cui l’attrice Franca Rame aderì e di cui fu punto di riferimento.

Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è l’uomo. Meglio, il suo sesso! Non “in carne e ossa”, ma è sempre presente, enorme, che incombe... e che schiaccia le donne! Le donne... sono anni che si battono per la loro liberazione, chiedendo parità di diritti con l’uomo, parità sociali, parità di sesso. Anche agli albori del secondo millennio le donne sono sottomesse alla cultura del sesso del maschio!



Dopo la presentazione del protagonista maschile, veniamo ai personaggi femminili. Nel primo brano troviamo una casalinga, la casalinga per antonomasia, che ha tutto all’interno della sua famiglia, meno la cosa più importante: la considerazione, l’essere trattata come una persona, in individuo e rispettata in quanto tale, non solo usata come oggetto sessuale e come domestica senza stipendio né pensione. C’è la rappresentazione di un rapporto sessuale tra un uomo e una donna dove ancora una volta emerge la subalternità femminile. Terzo brano “Il risveglio”. Qui abbiamo una donna, un’operaia, sfruttata tre volte: in casa come donna tuttofare, in fabbrica e a letto. Non poteva mancare questo personaggio nella galleria: personaggio “portante” nella nostra società. L’epilogo è affidato ad una Alice nel paese senza meraviglie.

Valentina Lodovini reinterpreta queste figure di donne scolpite a tutto tondo in appassionanti monologhi dove si ride ma si riflette con amarezza.

Regia Sandro Mabellini, movimento Scenico Silvia Perelli, disegno Luci Alessandro Barbieri, scenografia Chiara Amaltea Ciarelli, aiuto regia Rachele Minelli e musiche a cura di Maria Antonietta, aiuto regia Rachele Minelli.



Valentina Lodovini, di origini umbre, è toscana d’adozione avendo vissuto fino all’adolescenza a Sansepolcro. Nel 2004 si diploma al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. In televisione recita nelle fiction Io e mamma, Distretto di Polizia, 48 ore e Incantesimo. Nel cinema lavora fra gli altri nei film Ovunque sei di Michele Placido, L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, A casa nostra di Francesca Comencini, La giusta distanza di Carlo Mazzacurati. Per l’interpretazione in Benvenuti al Sud vince di David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Tra gli ultimi film, Milionari di Alessandro Piva, e La verità sta in cielo di Roberto Faenza.



Sandro Mabellini vive e lavora tra l'Italia e il Belgio. Si diploma come attore alla Scuola di Teatro di Bologna; si perfeziona come regista con Luca Ronconi al Centro Teatrale Santa Cristina e come performer con la Societas Raffaello Sanzio. Si specializza come regista sugli autori contemporanei, tra cui: Joel Pommerat, Jon Fosse, Davide Carnevali, Martin Crimp, Albert Ostermaier, Patrick Marber, Wajdi Mouawad. Vince il premio di produzione al Napoli Teatro Festival con Tu (non) sei il tuo lavoro, di Rosella Postorino, e con Casa di bambola di Emanuele Aldrovandi; vince inoltre il premio di produzione al Festival I Teatri del Sacro con Stava la madre di Angela Dematté.



L'evento rientra nella stagione 2022 del Teatro Orfeo “106 anni di storia", organizzata dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Taranto.

Per accedere allo spettacolo è richiesta la mascherina FFP2 e il Super Green Pass.

Per informazioni e biglietti: 099 4533590 - 3290779521.

Ticket in vendita online su www.teatrorfeo.it e presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi.

Punto vendita ticket aperto anche la mattina presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7.

info@teatrorfeo.it