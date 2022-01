Proposta dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano per ricordare Alfredo Violante 23/01/2022 Custodire il ricordo, conoscere e far conoscere uomini e le più diverse storie,

anche e non solo questo è l’Associazione Regionale Pugliesi di Milano





MERCOLEDI' 26 GENNAIO



La proposta di ricordare il giornalista e avvocato d’origini pugliesi arriva dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano di cui Alfredo Violante è stato animatore appassionato e segretario generale







Alla vigilia del Giorno della Memoria mercoledì, 26 gennaio alle ore 10:14 sul marciapiede antistante lo stabile di Via Washington, 79 a Milano sarà apposta una Pietra d’inciampo intitolata al giornalista e avvocato pugliese Alfredo Violante, nato a Rutigliano (Bari) il 25 ottobre 1888, deportato nel campo di concentramento austriaco di Mauthausen nel giugno 1944 e morto a 57 anni in una camera a gas il 24 aprile 1945.



Brevi note informative su Alfredo Violante

Avvocato e Giornalista , esordì giovanissimo nel giornalismo barese (fondò e diresse il Quotidiano e il Rinnovamento) e, più tardi chiamato da Matilde Serao fu chiamato a dirigere la pagina meridionale del Giorno. Fu tra i fondatori della Gazzetta del Mezzogiorno, frutto della trasformazione del vecchio Corriere delle Puglie. Violante fu oratore forbito nonché autore di pregevoli monografie sulla Puglia e su alcuni pugliesi (famosa quella in memoria di Giuseppe di Vagno). Numerosa è la sua produzione letteraria e saggistica: Il Corano di Maometto (1913); prefazione a Bedros Tourian, I Miserabili, dramma in Cinque atti, versione italiana di Hrand Nazariantz (1916); Giuseppe Di Vagno (1921); Bari: la regina delle Puglie (1926); Almanacco di Puglia. Foligno città dei trimi (1926); Barletta: la città della disfida (1927); Gioia del Colle (1928); Andria e Castel del Monte belvedere di Puglia (1929); Bari: la città più nuova d'Italia, estratto da: L'economia nazionale: rassegna mensile illustrata, 27, gennaio-febbraio (1935). Si legò ai meridionalisti Gaetano Salvemini, Tommaso Fiore e al poeta e giornalista armeno Hrand Nazariantz che sarebbe stato incaricato di comporre il suo necrologio letto a Radio Bari Fondò il quotidiano Il Nuovo Corriere a seguito della soppressione di questa testata nel 1926 emigrò a Milano , dedicandosi all’avvocatura e conservando intatto nel cuore l’amore per la Puglia e la libertà. Dovette limitarsi ad una attività giornalistica politicamente <<innocua>>: fondò e diresse un quindicinale chiamato «La Puglia» e poi «Terra di Puglia». Fu, inoltre, appassionato animatore dell’Associazione Pugliese di Milano. Nell’estate del 1943 entrò nella Resistenza italiana, fondò il “Partito progressista italiano Alta Italia” e un giornale clandestino, Il Progresso. Il 1º dicembre del 1943 venne arrestato, insieme a Ubaldo Brioschi, per attività sovversiva. Nel giugno del 1944 fu trasferito nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen da cui non fece più ritorno.