30 gennaio - TEATRO PER FAMIGLIE, DOMENICA POMERIGGIO IN SCENA 30/01/2022 COMUNE DI CANOSA – TEATRO PUBBLICO PUGLIESE



TEATRO PER FAMIGLIE: DOMENICA 30 GENNAIO “PETER PAN”

Teatro Lembo, ore 17.30



Appuntamento domenica pomeriggio al Teatro Lembo di Canosa per il primo spettacolo della stagione di Teatro per Famiglie organizzata dal Comune di Canosa in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il 30 gennaio, alle 17.30, arriva il Peter Pan firmato da Tonio De Nitto (collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo) per Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana, che con la sua magia condurrà gli spettatori nel tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, alla ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto.





SCHEDA SPETTACOLO

Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana

PETER PAN

di Tonio De Nitto

collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo

con Benedetta Pati, Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Fabio Tinella

coreografie Barbara Toma

musiche Paolo Coletta

regia TONIO DE NITTO



Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, quello di un bambino che non c’è più. È l’inseguimento di un tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto. L’ispirazione viene dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Matthew Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensingto.





Biglietti

Intero 6,00 euro

Ridotto 5,00 euro



INFO

Teatro Lembo

Via Piave, 13

Tel. 3498272943

Teatro Pubblico Pugliese

Via Cardassi, 26 - Bari

www.teatropubblicopugliese.it

tpp@teatropubblicopugliese.it