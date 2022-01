L’Ippodromo Paolo VI di Taranto ospiterà la sesta edizione della Marathon degli Spartani, manifestazione di Mtb 26/01/2022 Affluiscono le iscrizioni per la Marathon degli Spartani

Avere a disposizione un intero ippodromo per una manifestazione di Mtb è una vera rarità e testimonia l’accresciuto prestigio della Marathon degli Spartani, che per la sua sesta edizione fissata in calendario per il 9 ottobre avrà proprio l’Ippodromo Paolo VI di Taranto come suo epicentro, capace di ospitare partenza (alle ore 9:30) e arrivo della gara ma soprattutto i vari servizi messi a disposizione dei partecipanti prima e dopo la festa. Avere una simile area attrezzata è un grande passo in avanti, anche perché permette di gestire ogni aspetto organizzativo nella massima sicurezza come si conviene in questo ancora difficile periodo.

La sesta edizione della corsa tarantina avrà quest’anno il fregio del Campionato Nazionale Uisp e ciò sta già facendo affluire alla sede dell’organizzazione molte richieste di partecipazione non solo dalla Puglia e regioni limitrofe. Tanti sono incuriositi dal nome della gara e dalla possibilità di calcare con le proprie ruote gli stessi sentieri tra mare e natura che vennero calpestati proprio dall’antico popolo greco. Due saranno i percorsi a disposizione dei partecipanti: quello Marathon di 67 km pe 600 metri, con i primi 15 km che verranno poi ripercorsi a ritroso nella parte finale di gara; c’è poi il tracciato Half Marathon, aperto anche agli escursionisti, di 47 km per 400 metri.

Come detto, le iscrizioni sono già aperte e per la parte iniziale è stato deciso di tenere la quota bloccata a 20 euro per dare la possibilità di pronotarsi subito a questo fantastico evento, poi sarà previsto un aumento cadenzato con l'avvicinamento dell'evento con un sold out a 700 iscritti. Per i primi 200 iscritti oltre il ricco pacco gara ci sarà un’ulteriore sorpresa. Un prezzo inferiore a qualsiasi altra Granfondo nazionale, una ragione in più per prevedere una vacanza sportiva e scoprire Taranto la città Spartana e la città dei due Mari conoscendola sotto una nuova prospettiva.

Ulteriori info : https://www.marathondeglispartani.it/