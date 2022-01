Foggia - Premio di letteratura per ragazzi e ragazze La Magna Capitana 2022 26/01/2022 A conferma dell’impegno che Regione Puglia e Poli biblio-museali di Puglia stanno mettendo in pratica per sostenere i più giovani e il loro rapporto con i luoghi della cultura e in particolar modo della lettura, nasce un nuovo premio di letteratura destinato ai più giovani.



Il premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana”è riservato a libri in lingua italiana pubblicati da gennaio 2021 a dicembre 2021 e destinati a bambini/e e ragazzi/e di età̀ compresa tra i 6 e i 13 anni. Sono ammesse sia opere di carattere narrativo, poetico, e più̀ in generale di fantasia, che opere di carattere divulgativo. Non sono ammesse ristampe, auto pubblicazioni e libri esclusivamente in formato elettronico.



La partecipazione al premio è gratuita.

Il premio si articola nelle seguenti categorie: Miglior libro 6-8

Miglior libro 9-11

Miglior libro 12+

Ogni opera può partecipare ad una sola categoria.



Le opere iscritte al premio entro la data del giorno 31 gennaio 2022 saranno sottoposte alla valutazione della Giuria tecnica, composta da cinque membri di rilievo nazionale appartenenti al mondo dello studio, della ricerca e della promozione della letteratura per ragazzi. La Giuria tecnica entro il giorno 21 febbraio 2022 individuerà̀ tre finalisti per ogni categoria, ai quali a mezzo email sarà comunicato l’ingresso in finale.



“Il premio – racconta Gabriella Berardi, direttrice del Polo biblio-museale di Foggia – è anche un riconoscimento per il lavoro svolto finora dalla nostra Biblioteca dei ragazzi e dalla sua responsabile, Milena Tancredi, ed è un'occasione per promuovere l'incontro tra giovani lettori, scuole e biblioteche non solo a Foggia, dove questo premio nasce, ma in tutta la Puglia”.





I libri finalisti di ogni categoria saranno letti e valutati dalla Giuria dei giovani lettori, composta dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.

li autori che risultino tra i finalisti della propria categoria, affinché́ sia valida la partecipazione, devono impegnarsi a incontrare in modalità̀ a distanza una selezione dei partecipanti alla Giuria dei giovani lettori.



All’autore vincitore di ogni categoria viene assegnato un premio di euro 2.000,00.

La Giuria tecnica, a suo insindacabile giudizio, può̀ assegnare riconoscimenti speciali ad autori, editori o opere di particolare valore o interesse.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà̀ effettuata nel mese di giugno 2022.



Per partecipare è necessario che, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2022 (farà fede il timbro postale), autori o editori compilino l’allegato modulo di partecipazione e lo inviino a mezzo posta al seguente indirizzo:

Segreteria del Premio “la Magna Capitana”

presso Direzione della Biblioteca la Magna Capitana

Viale Michelangelo, 1 – 71121 Foggia

Con il modulo di partecipazione, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere inviate 5 copie per ogni opera in formato cartaceo e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del partecipante.



Le classi che intendono candidarsi a far parte della Giuria dei giovani lettori devono presentare richiesta di partecipazione alla Segreteria del premio entro il giorno 21 febbraio 2022, impegnandosi a leggere i libri con la guida dell’insegnante che raccoglierà i voti per comunicarli alla segreteria stessa entro il giorno16 maggio 2022.



La partecipazione è aperta ad un massimo di 200 classi. Sarà garantita la presenza di almeno 10 classi per provincia. Per la selezione vale l’ordine di arrivo della candidatura.



Per la candidatura delle classi scrivere a: segreteriapremio@lamagnacapitana.it

La Regione Puglia si impegna ad acquistare 100 copie dei volumi finalisti da distribuire alle biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.

Gli autori vincitori si impegnano, pena la non corresponsione del premio, ad essere presenti alla cerimonia di premiazione.



La partecipazione al premio comporta l’accettazione del presente bando

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando ed alle modalità di presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del premio al numero 0881.706449 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:30 e 16:00-19:00) o all’indirizzo mail segreteriapremio@lamagnacapitana.it .