Castellana Grotte (Bari) - IRCCS “S. DE BELLIS”, ASSEGNATI OBIETTIVI E INDIRIZZI STRATEGICI 28/01/2022 “Faremo dell’Irccs “ Saverio de Bellis” di Castellana Grotte un punto di riferimento unico nel panorama dell’offerta sanitaria e scientifica della Puglia nell’ambito delle patologie addominali”. È quanto ha dichiarato il Presidente Enzo Delvecchio, a margine del Consiglio di Indirizzo e Verifica che si è tenuto per assegnare gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il 2022 alla Direzione Generale.



“Abbiamo approvato un documento la cui stesura ha presupposto una lunga fase di elaborazione, al fine di mantenere elevati gli standard sanitari, scientifici ed organizzativi dell’Ente”, prosegue in una nota il Presidente Delvecchio nella quale elenca alcune delle macro aree obiettivo delineate: abbattimento delle liste di attesa, sanità digitale, incremento della produzione scientifica, formazione del personale, attrattivitá extra-regionale, utilizzo dei fondi del PNRR, diventare centro di riferimento su obesità, (compresa la chirurgia bariatrica) e potenziamento della struttura IBD.



“Siamo certi - conclude il Presidente Delvecchio, coadiuvato da Saverio de Bellis e Gianni Colucci - che la Direzione Strategica produrrà ogni utile sforzo per raggiungere i risultati contenuti negli obiettivi assegnati.”