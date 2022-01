basket - La Nuova Matteotti Corato si prepara all'incontro con il Mola di Bari 29/01/2022 Seconda insidiosa trasferta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che proverà a tornare al successo sul parquet di Mola di Bari, contro una delle squadre più in forma del momento.

Avversario sarà il Mola di coach Castellitto, che viaggia col vento in poppa forte dei suoi 6 successi consecutivi nelle ultime 6 gare giocate. Una striscia che le ha permesso di risalire in classifica dopo le prime 4 sconfitte fino a portarla al 4 posto con 12 punti. Una squadra solida e quadrata, che l'anno scorso è andata vicino al salto di categoria e che quest'anno, trascinata dal suo funambolico play Di Lascio e dal nuovo acquisto classe 1986 Alloco, ci riprova. Squadra molto prolifica con quasi 80 punti di media a gara concede però altrettanto ed è li che Corato può far breccia per tornare al successo. I coratini infatti sono alla ricerca di una vittoria che manca da ormai troppe giornate anche se le ultime prove sono state anche sfortunate con sconfitte brucianti contro Castellaneta ed Altamura.

I ragazzi di patella, con una settimana in più di allenamenti dopo la pausa forzata causa Covic ed un Ranitovic sempre più a suo agio ed inserito negli schemi, proveranno a ribaltare il pronostico puntando su agonismo, voglia di vincere ed una difesa importante per disinnescare l'attacco barese.

Nell'ultima giornata Mola ha vinto sul difficile parquet di Vieste per 73-80.

All'andata, lo scorso 14 novembre, la Matteotti la spuntò al termine di una partita mozzafiato vincendo 84-83 e centrando il primo successo stagionale del campionato con 25 punti di Oluic. Ad arbitrare la gara che avrà inizio alle ore 18 saranno i signori Caposiena di San Severo (FG) e Settembre di Gravina di Puglia (BA)