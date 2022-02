5 febbraio - AL TEMPO DEL COVID19 VICISSITUDINI DEL CUORE E DELLA MENTE - L'ECCEZIONE - Bari 05/02/2022 POLVERE DI STELLE

Sabato 5 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, nuovo appuntamento del ciclo “Polvere di stelle” con l’incontro-spettacolo “Al tempo del Covid19 – Vicissitudini del cuore e della mente”, a cura di Santa Fizzarotti Selvaggi.



Il corpo è un labirinto. All’interno del labirinto c’è il Minotauro, simbolo del nostro più arcaico Sé, la creatura mostruosa, il mostro che teniamo chiuso nel cassetto. Un “mostro” (la nostra più arcaica natura) che possiamo incontrare solo se poi qualcuno ci tende il filo per farci uscire dal labirinto senza morire dinanzi al nostro Sé. Teseo entra ed esce dalla prigionia di se stesso, metaforizzata dal labirinto grazie ad Arianna (la Sophia): l’anima mundi. I miti ci raccontano della nostra ambivalente natura. Gli orizzonti del futuro sembrano poco chiari a causa del trauma del Virus e di quelle tenebre che ci abitano, divenute ancor più inquietanti, una sorta di “notte oscura” nella quale cerchiamo la Luce. Una volontà o un presagio di cambiamento?



Auguriamoci che il silenzio avvolga definitivamente queste tragedie umanitarie dissolvendole nel nulla, pur tenendone viva la memoria per non esperire mai più tale tragicità. E che liberi dal bisogno e dalla paura, se non dal terrore, rinasca nei suoi più profondi aspetti il Desiderio, foriero di libertà e amore. Nel Cantico dei cantici, infatti, nel Desiderio non c’è possesso ma libertà. Dal Silenzio sgorghi la Parola, quella unica inesprimibile Parola che salva, una Voce in grado di generare un mondo nuovo, una nuova coscienza, le Utopie, i luoghi del bene. Una rinascita.









L'ECCEZIONE - Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro -Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-Tel. Fax 0804167320; 3386206549.